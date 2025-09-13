Influencer español tuvo singular reacción tras conocer que el pan con chicharrón ganó el Mundial de Desayunos

El Mundial de Desayunos llegó a su fin y el pan con chicharrón de Perú se consagró campeón con 12.8 millones de votos. Los resultados oficiales fueron publicados en las redes sociales de Ibai Llanos, quien aseguró que el triunfo del platillo nacional fue por muy poco, ya que Venezuela obtuvo 12.6 millones de votos.

Antes de conocer los resultados, miles de peruanos estaban sumamente nerviosos por conocer si este conocido platillo superó a la arepa venezolana, pero muchos quedaron sorprendidos al ver la reacción de Mario Colomina, conocido influencer español.

El joven lució con orgullo la camiseta y bandera de Perú. "Vamos Perú. Ha estado muy reñido. Perú campeón, el pan con chicarrón ha ganado, hemos ganado. Arriba Perú", comenzó a gritar el youtuber al conocer los resultados del torneo.

Durante toda la competencia, Mario Colomina, apoyo y solicitó a sus seguidores votar por el pan con chicharrón. El joven es amante de la comida peruana, tanto así que en España asiste a lugares donde solo venden los platillos típicos del país para así poder dar su punto de vista.

"Gracias, tu corazón es Perú", "Gracias, Mario por tu amor al Perú", "Gracias por apoyar a Perú", "Viva Perú", "Arriba Perú"; "Gracias por tu apoyo y difusión", "Hermano, era lo justo", "Eres lo máximo Mario", son algunos mensajes que acompañan el post.