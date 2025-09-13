0
URGENTE
Acumulada Liga 1 y Tabla de posiciones del Clausura tras derrota de Alianza

Alianza Lima se alejó de la 'punta' tras perder con Garcilaso y crueles memes son virales

Alianza Lima se alejó de la punta del Clausura y diversos cibernautas han viralizado divertidos memes del resultado de los blanquiazules en Matute.

Roxana Aliaga
1 de 8
Alianza Lima perdió ante Garcilaso en Matute y crueles memes son virales.
Alianza Lima perdió ante Garcilaso en Matute y crueles memes son virales.
Alianza Lima perdió ante Garcilaso en Matute y crueles memes son virales. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
2 de 8
Hinchas de Alianza no dejan de apoyar al conjunto íntimo.
Hinchas de Alianza no dejan de apoyar al conjunto íntimo.
Hinchas de Alianza no dejan de apoyar al conjunto íntimo. | Composición Líbero.
3 de 8
Los aficionados de Alianza solo quieren venganza.
Los aficionados de Alianza solo quieren venganza.
Los aficionados de Alianza solo quieren venganza. | Composición Líbero.
4 de 8
Así se sienten los blanquiazules tras la derrota del equipo íntimo.
Así se sienten los blanquiazules tras la derrota del equipo íntimo.
Así se sienten los blanquiazules tras la derrota del equipo íntimo. | Composición Líbero.
5 de 8
La reacción de los hinchas de Alianza al finalizar el partido.
La reacción de los hinchas de Alianza al finalizar el partido.
La reacción de los hinchas de Alianza al finalizar el partido. | Composición Líbero.
6 de 8
Los aficionados sacaron sus calculadoras.
Los aficionados sacaron sus calculadoras.
Los aficionados sacaron sus calculadoras. | Composición Líbero
7 de 8
Esta fue la reacción de los hinchas durante los últimos minutos.
Esta fue la reacción de los hinchas durante los últimos minutos.
Esta fue la reacción de los hinchas durante los últimos minutos. | Composición Líbero
8 de 8
La imagen representa a todos los que apostaron por el empate.
La imagen representa a todos los que apostaron por el empate.
La imagen representa a todos los que apostaron por el empate. | Composición Líbero.
