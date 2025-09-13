Alianza Lima se alejó de la 'punta' tras perder con Garcilaso y crueles memes son virales

Alianza Lima se alejó de la punta del Clausura y diversos cibernautas han viralizado divertidos memes del resultado de los blanquiazules en Matute.

Alianza Lima perdió ante Garcilaso en Matute y crueles memes son virales. | Composición Líbero / Margoth Aliaga

Hinchas de Alianza no dejan de apoyar al conjunto íntimo. | Composición Líbero.

Los aficionados de Alianza solo quieren venganza. | Composición Líbero.

Así se sienten los blanquiazules tras la derrota del equipo íntimo. | Composición Líbero.

La reacción de los hinchas de Alianza al finalizar el partido. | Composición Líbero.

Los aficionados sacaron sus calculadoras. | Composición Líbero

Esta fue la reacción de los hinchas durante los últimos minutos. | Composición Líbero

