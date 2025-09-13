- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Garcilaso
- Real Madrid vs Real Sociedad
- Estudiantes vs River Plate
- América vs Chivas
- Canelo vs Crawford
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Mundial de desayunos
Alianza Lima se alejó de la 'punta' tras perder con Garcilaso y crueles memes son virales
Alianza Lima se alejó de la punta del Clausura y diversos cibernautas han viralizado divertidos memes del resultado de los blanquiazules en Matute.
1 de 8
2 de 8
Alianza Lima perdió ante Garcilaso en Matute y crueles memes son virales. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Alianza Lima perdió ante Garcilaso en Matute y crueles memes son virales. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
3 de 8
Hinchas de Alianza no dejan de apoyar al conjunto íntimo. | Composición Líbero.
Hinchas de Alianza no dejan de apoyar al conjunto íntimo. | Composición Líbero.
4 de 8
Los aficionados de Alianza solo quieren venganza. | Composición Líbero.
Los aficionados de Alianza solo quieren venganza. | Composición Líbero.
5 de 8
Así se sienten los blanquiazules tras la derrota del equipo íntimo. | Composición Líbero.
Así se sienten los blanquiazules tras la derrota del equipo íntimo. | Composición Líbero.
6 de 8
La reacción de los hinchas de Alianza al finalizar el partido. | Composición Líbero.
La reacción de los hinchas de Alianza al finalizar el partido. | Composición Líbero.
7 de 8
Los aficionados sacaron sus calculadoras. | Composición Líbero
Los aficionados sacaron sus calculadoras. | Composición Líbero
8 de 8
Esta fue la reacción de los hinchas durante los últimos minutos. | Composición Líbero
Esta fue la reacción de los hinchas durante los últimos minutos. | Composición Líbero
La imagen representa a todos los que apostaron por el empate. | Composición Líbero.
La imagen representa a todos los que apostaron por el empate. | Composición Líbero.
COMPARTIRSiguenos en Google News
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
Comprar
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
Comprar
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
Comprar
PRECIOS/ 19.50