Ibai confirma que visitará Perú con un sorpresivo anuncio: entregará la 'Sartén Dorada' del Mundial de Desayunos

El famoso streamer español Ibai Llanos ha dejado emocionados a millones de peruanos, luego de anunciar que viajará hasta el Perú para entregar personalmente el trofeo del 'Mundial de Desayunos' que ganó hace solo algunos días, el 'Pan con chicharrón'.

Y es que el influencer quiere celebrar por todo lo alto el éxito que ha tenido el Mundial de Desayunos 2025 y además hizo un singular anuncio, ya que ahora Ibai vendrá hasta el Perú para colocar el 'trofeo' o entregarla a una persona peruana. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

Luego de varias semanas de votaciones, el Pan con Chicharrón de Perú ganó el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos y es por ello que ahora el streamer anunció que vendrá a nuestro país para colocar la 'sartén dorada' en algún lugar emblemático o darle a una autoridad peruana.

"Me haría mucha ilusión que este premio llegue al Perú. Díganme dónde debería estar la sartén de oro, dónde debería colocarla, a quién se la debería dar. Me comprometo a viajar hasta Perú para colocarla o entregarle a quién ustedes me digan", afirmó Ibai Llanos en su más reciente publicación en Instagram.

Por si no lo sabes, el Pan con Chicharrón de Perú se enfrentó a los Chilaquiles de México, al bolón de Ecuador, a la Marraqueta de Chile y a la Arepa de Venezuela. Luego de una votación bastante pareja, el desayuno peruano se llevó el trofeo, la sartén dorada, y ahora Ibai Llanos anunció que vendrá para entregar este reconocimiento en persona.