Ibai confirma que visitará Perú con un sorpresivo anuncio: entregará la 'Sartén Dorada' del Mundial de Desayunos

El streamer español viajará para entregar en persona el premio del Mundial de Desayunos, pero anunció una encuesta para saber a qué peruano o peruana deberá entrega el trofeo.

Daniel Robles
Ibai Llanos entregará en Perú el trofeo del Pan con Chicharrón.
Ibai Llanos entregará en Perú el trofeo del Pan con Chicharrón.
El famoso streamer español Ibai Llanos ha dejado emocionados a millones de peruanos, luego de anunciar que viajará hasta el Perú para entregar personalmente el trofeo del 'Mundial de Desayunos' que ganó hace solo algunos días, el 'Pan con chicharrón'.

Y es que el influencer quiere celebrar por todo lo alto el éxito que ha tenido el Mundial de Desayunos 2025 y además hizo un singular anuncio, ya que ahora Ibai vendrá hasta el Perú para colocar el 'trofeo' o entregarla a una persona peruana. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

Esta fue la peculiar reacción del influencer español.

Influencer español tuvo singular reacción tras conocer que el pan con chicharrón ganó el Mundial de Desayunos

Luego de varias semanas de votaciones, el Pan con Chicharrón de Perú ganó el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos y es por ello que ahora el streamer anunció que vendrá a nuestro país para colocar la 'sartén dorada' en algún lugar emblemático o darle a una autoridad peruana.

"Me haría mucha ilusión que este premio llegue al Perú. Díganme dónde debería estar la sartén de oro, dónde debería colocarla, a quién se la debería dar. Me comprometo a viajar hasta Perú para colocarla o entregarle a quién ustedes me digan", afirmó Ibai Llanos en su más reciente publicación en Instagram.

Por si no lo sabes, el Pan con Chicharrón de Perú se enfrentó a los Chilaquiles de México, al bolón de Ecuador, a la Marraqueta de Chile y a la Arepa de Venezuela. Luego de una votación bastante pareja, el desayuno peruano se llevó el trofeo, la sartén dorada, y ahora Ibai Llanos anunció que vendrá para entregar este reconocimiento en persona.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

