Del celular a la PC: cómo descargar Geometry Dash 2.2 a la computadora paso a paso

Guía para descargar Geometry Dash en PC. | Foto: Captura

En caso de no tener la versión 2.2, puedes realizar una actualización desde Steam y de esta manera disfrutar de los nuevos niveles, funciones y desafíos donde podrás crear tus propios mapas y marcas récords de puntaje.

No existe una versión gratuita oficial de Geometry Dash 2.2 para PC. Si estás buscando alternativas, podrías encontrar versiones no oficiales o piratas en Internet, pero estas no son seguras ni legales, y podrían contener virus o malware. Es recomendable adquirirlas desde las tiendas oficiales para apoyar a los desarrolladores.