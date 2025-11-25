- Hoy:
¡Locura! Paolo Guerrero marcó golazo en partido de Kings League a favor de Perú - VIDEO
La Kings League presentará su segunda edición de la Kings World Cup Nations, en el que Perú tendrá a un equipo que tiene como copresidente a Paolo Guerrero. El 'Depredador' selló un golazo en duelo de exhibición.