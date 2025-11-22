0
Acumulado y tabla del Torneo Clausura 2025

Paolo Guerrero es anunciado como presidente de la selección peruana en la Kings World Cup Nations

¡Sorpresa! El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, fue anunciado como presidente de la selección peruana en la Kings World Cup Nations.

Paolo Guerrero es anunciado como presidente de la selección peruana.
Mediante su cuenta oficial de Instagram, Zein anunció a Paolo Guerrero, delantero y referente de Alianza Lima, como presidente de la selección peruana en la Kings World Cup Nations. La noticia emocionó y sorprendió a los seguidores de la 'Depredador'.

Henry Quinteros no se guardó nada y dio fuerte comentario sobre Piero Quispe tras jugar el Perú vs Chile

PUEDES VER: Henry Quinteros dio rotundo comentario sobre Piero Quispe tras rendimiento con Perú: "Ni con.."

"Bienvenido Paolo Guerrero a la Kings World Cup Nations", fue la publicación que realizó Zein en su cuenta de Instagram, acompañado de un vídeo donde el delantero ofrece su ayuda al presidente de Persas.

Con la presencia de Paolo Guerrero, la selección peruana buscará hacer historia en la Kings World Cup Nations. Aún se desconoce los jugadores que representarán a la bicolor.

¿Cuándo empieza Kings World Cup Nations?

El evento empieza el 3 de enero del 2026 y finalizará el 17 del mismo mes. Se realizará en Sao Paulo, Brasil (último campeón del certamen). La final será en el Allianz Parque (estadio de Palmeiras).

El grupo de Perú en la Kings World Cup Nations

La selección peruana se encuentra en el Grupo D y se medirá contra Brasil, España y Qatar.

¿Dónde ver Kings World Cup Nations?

La competencia será transmitida por los canales oficiales de la Kings League en YouTube y Twitch. Además, en Libero.pe. podrás disfrutar de todos los detalles.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

