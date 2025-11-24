Bengoechea quedó rendido y elogió a ex Flamengo que está cerca de firmar por Alianza: "Me alegra"

Alianza Lima apunta a superar los Playoffs de la Liga 1 2025 donde se verá las caras ante Sporting Cristal en partidos de ida y vuelta. Paralelamente, la directiva blanquiazul sigue trabajando en asegurar a sus principales figuras con el objetivo de luchar por el título nacional en el 2026.

Destacado futbolista de Alianza Lima recibió los elogios de Pablo Bengoechea

Paolo Guerrero, es uno de los futbolistas que se encuentra cerca de renovar contrato con el conjunto íntimo para la próxima temporada. En esa línea, mediante una reciente entrevista con el programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP Deportes, el técnico Pablo Bengoechea se refirió al presente del 'Depredador' con la escuadra victoriana.

Paolo Guerrero es uno de los flamantes refuerzos de Alianza Lima esta temporada

El uruguayo aseguró que Guerrero viene siendo un '9' con atacante con amplia jerarquía, además aprovechó en destacar por todo lo alto que el actual '34' de Alianza Lima tenga un importante registro goleador con el plantel de Néstor Gorosito este 2025.

"Paolo Guerrero es un delantero de referencia, lo fue siempre. Es un delantero espectacular y lo fue durante toda su carrera. Me alegra mucho que le vaya muy bien", manifestó el experimentado estratega charrúa.

Los números de Paolo Guerrero con Alianza Lima esta temporada

El 'Depredador' posee en su cuenta personal 13 compromisos oficiales con el 'equipo del pueblo' en el plano local e internacional, así como 7 goles, 3 asistencias y un promedio de 2,109 minutos.

Paolo Guerrero y su paso por Flamengo de Brasil

El histórico capitán de la selección peruana llegó por todo lo alto a Flamengo procedente de Corinthians en el 2015. Su periplo por la escuadra brasileña fue por 4 temporadas, de las cuales hizo historia con un total de 61 partidos, 19 dianas y 6 asistencias de gol.