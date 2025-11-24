- Hoy:
Sonó como el flamante fichaje de Sporting Cristal y ahora negocia con club rival de la Liga 1 2026
Conocido atacante que fue voceado para firmar por Sporting Cristal, se encuentra en conversaciones con un club que va a disputar un torneo internacional el 2026.
El mercado de pases de la Liga 1 2026 promete traer grandes novedades para los hinchas. La mayoría de clubes aspira a luchar por el título y hacer historia en torneos internacionales, como Cienciano del Cusco, equipo que ahora negocia con un atacante peruano que sonó para llegar a Sporting Cristal.
Sonó como fichaje de Sporting Cristal y hoy negocia con club rival de la Liga 1 2026
Según la última información que brindó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, el 'Papá' apunta a seguir contando con el extremo Luis Benites para la próxima temporada, donde afrontarán la Copa Sudamericana 2026, motivo por el cual se encuentran en permanente diálogo.
"Cienciano tiene conversaciones con Luis Benites para extender su vínculo un año más", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.
Luis Benites puede extender su contrato con Cienciano del Cusco el 2026/Foto: X
Es válido mencionar que, el también delantero se convirtió en el primer refuerzo oficial del conjunto imperial a inicios de la actual temporada, procedente de Sport Huancayo. El 'Chin' Benites llegó al 'Papá' siendo recordado como goleador absoluto en el 2022 con 19 dianas.
Luis Benites fue voceado como refuerzo de Sporting Cristal en el 2023
A finales del 2023, Benites sonó como uno de los jales de Sporting Cristal, en vista de su gran momento con el 'Rojo Matador'. Los celestes preguntaron las condiciones para su fichaje, sin embargo, finalmente nunca se llegó a concretar su llegada al Rímac.
Los números de Luis Benites con Cienciano en el 2025
Por otro lado, en lo que corresponden a sus números con el elenco de Carlos Desio, el jugador de 29 años marcó 5 tantos, y 3 asistencias de un total de 38 encuentros por el Torneo Apertura, Torneo Clausura y Copa Sudamericana 2025. Además, registró un aproximado de 1,678 minutos.
