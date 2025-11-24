- Hoy:
- Partidos de hoy
- Racing vs River Plate
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Suena como el gran refuerzo de Alianza Lima y ahora señalan que busca desligarse de su club
Su nombre suena como el gran fichaje de Alianza Lima y ahora señalan que busca desligarse de su actual equipo porque su cláusula no es proporcional a su sueldo.
El mercado de pases en el fútbol peruano se empezó a mover. En los últimos días, señalaron que Alianza Lima está siguiendo de cerca al delantero de Sport Huancayo, Juan Martínez.
PUEDES VER: Tabla del acumulado de la Liga 1 2025 y posiciones del Torneo Clausura: resultados de la fecha 19
Martínez la rompió con la camiseta del 'Rojo Matador' en la Liga 3, donde se coronó campeón del torneo. Sin embargo, puntos en su cláusula de contrato con Huancayo lo llevan a tomar medidas radicales.
Según indicó Gerson Cuba en su cuenta de X, Juan Martínez quiere desligarse de Sport Huancayo porque su cláusula no es proporcional con su ganancia mensual.
Juan Martínez es una de las grandes figuras de Huancayo
Luego, el comunicador agregó que el jugador de 20 años tiene un sondeo con Riga FC de Letonia, además es pretendido por importantes equipos del fútbol peruano.
¿Hasta cuándo es el contrato de Juan Martínez con Sport Huancayo?
Según se aprecia en Transfermarkt, el contrato de Juan Martínez con Sport Huancayo hasta finales del 2027. Su valor en el mercado de pases es de 100 mil euros.
Los números de Juan Martínez en este 2025
Juan Martínez disputó en este 2025 en total 25 partidos entre Torneo Clausura de la Liga 1 y Liga 3. Anotó 18 goles (todos en la tercera división del fútbol peruano) y brindó tres asistencias.
Gracias a su gran nivel fue convocado a la selección peruana sub 20. Es uno de los grandes talentos del balompié nacional.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90