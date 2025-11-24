Suena como el gran refuerzo de Alianza Lima y ahora señalan que busca desligarse de su club

El mercado de pases en el fútbol peruano se empezó a mover. En los últimos días, señalaron que Alianza Lima está siguiendo de cerca al delantero de Sport Huancayo, Juan Martínez.

Martínez la rompió con la camiseta del 'Rojo Matador' en la Liga 3, donde se coronó campeón del torneo. Sin embargo, puntos en su cláusula de contrato con Huancayo lo llevan a tomar medidas radicales.

Según indicó Gerson Cuba en su cuenta de X, Juan Martínez quiere desligarse de Sport Huancayo porque su cláusula no es proporcional con su ganancia mensual.

Juan Martínez es una de las grandes figuras de Huancayo

Luego, el comunicador agregó que el jugador de 20 años tiene un sondeo con Riga FC de Letonia, además es pretendido por importantes equipos del fútbol peruano.

¿Hasta cuándo es el contrato de Juan Martínez con Sport Huancayo?

Según se aprecia en Transfermarkt, el contrato de Juan Martínez con Sport Huancayo hasta finales del 2027. Su valor en el mercado de pases es de 100 mil euros.

Los números de Juan Martínez en este 2025

Juan Martínez disputó en este 2025 en total 25 partidos entre Torneo Clausura de la Liga 1 y Liga 3. Anotó 18 goles (todos en la tercera división del fútbol peruano) y brindó tres asistencias.

Gracias a su gran nivel fue convocado a la selección peruana sub 20. Es uno de los grandes talentos del balompié nacional.