Sonó en Alianza Lima y ahora club de Liga 1 se lo arrebata para dar el batacazo: "Con..."

Alianza Lima es uno de los clubes que viene analizando sus posibles refuerzos para la temporada 2026. Hay varios jugadores que tiene sobre carpeta para tenerlos en evaluación e investigar su situación real con sus equipos actuales, pero uno de ellos quedó descartado tras firmar por club rival.

Se trata de Ayrthon Quintana, quien milita en Los Chankas desde mediados del 2024. Su buen nivel en el cuadro de Andahuaylas hizo que despertará el interés de Alianza Lima, así como otros elencos de la capital como Universitario y Sporting Cristal. Lo cierto, es que ahora decidió estampar su firma con elenco de la Liga 1.

Según informó el periodista Gerson Cuba, el futuro de Ayrthon Quintana seguirá siendo en Los Chankas tras firmar contrato de renovación por todo el 2026. De esta manera, el lateral izquierdo de casi medio millón de euros seguirá en el conjunto de los 'guerreros' sabiendo que solo afrontará la Liga 1.

"Ayrthon Quintana renovó con Chankas CYC", informó el mencionado periodista en sus redes sociales. No solo afirma la continuidad del lateral en su actual equipo, sino que anticipó que clubes de la capital y en Cusco estaban al acecho de la situación del jugador.

Ayrton Quintana renovó con Los Chankas.

Números de Ayrthon Quinta con Los Chankas este 2025

En la presente temporada 2025, Ayrthon Quintana afrontó un total de 32 partidos con Los Chankas entre Apertura y Clausura. El futbolista registra 4 asistencias en el año con 2628 minutos disputados. Este jugador estuvo en la reciente victoria sobre Universitario de Deportes por 3-1 en Andahuaylas.

¿En qué clubes ha jugado Ayrthon Quintana?

Estos son los clubes por los que pasó Ayrthon Quintana en su carrera profesional:

Carlos Stein

Cienciano

Sport Boys

Los Chankas

Valor de mercado de Ayrhton Quintana

Según el portal "Transfermarkt", Ayrthon Quintana tiene un valor de mercado de 350 mil euros a sus 24 años de edad. Su mejo registro fue en la temporada 2023, cuando llegó a la cifra de 475 mil euros con camiseta de Cienciano del Cusco.