Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1 2025

Matías Di Benedetto, jugador de Universitario, minimiza a figura de Alianza Lima: "Es..."

Jugador de Universitario de Deportes no tuvo reparo al hablar de una de las figuras de Alianza Lima y dejó un duro comentario sobre su rendimiento.

Jasmin Huaman
Matías Di Benedetto sorprende con fuertes palabras a jugador de Alianza.
Matías Di Benedetto sorprende con fuertes palabras a jugador de Alianza. | Foto: Composición Líbero
Matías Di Benedetto se consagró como tricampeón con Universitario en la Liga 1 y esto lo hace convencer de ser uno de los mejores jugadores del fútbol peruano en la actualidad. Ante ello, en su reciente entrevista en 'Enfocados' se lo comparó con un futbolista de Alianza Lima y su respuesta dejó sorprendidos a todos.

Universitario figura entre los equipos más destacados del fútbol peruano debido a los campeonatos en seguidilla que logró durante los últimos años. A pesar de ello, las comparaciones son inevitables debido a la rivalidad que hay entre la 'U' y Alianza Lima.

Matías Di Benedetto confiesa ser superior a jugador de Alianza Lima

Todo ocurrió durante la entrevista del programa 'Enfocados' cuando a Matías Di Benedetto le preguntaron quién era mejor jugador entre él o Renzo Garcés. A pesar de que no quiso responder, no tardó en señalar que él es superior, pero eso no le quita mérito al blanquiazul porque también es un jugador de selección.

"Yo, Di Benedetto. Pero eso no quita que es jugador de selección", señaló haciendo el gesto de que se coronó como tricampeón este año en Universitario y esto refleja que su rendimiento es mejor que Garcés.

(Video: 'Enfocados')

Di Benedetto critica a Hernán Barcos

Tras el altercado entre Hernán Barcos y Álex Valera, meses más tarde, Matías Di Benedetto salió a hablar sobre lo ocurrido y lo que generó en el vestuario de Universitario.

"Lo tomamos mal porque no se hace eso. Todo el mundo habla de códigos y después sale a decir lo que le dije. Parte del hecho de decir que representaba a Perú más que un peruano. Creo que el 'Cholo' ha mostrado una madurez tremenda, hace dos años atrás no lo hacía. Esos errores lo hicieron crecer mucho", explicó.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

