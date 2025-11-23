Viscarra dio rotundo comentario sobre la posible salida de Barcos de Alianza: "Nadie es..."

Alianza Lima vive una incertidumbre luego de que Hernán Barcos revelara que todavía no había renovado con el cuadro aliancista y que por suerte está dispuesto a seguir, pero que no tiene seguro la continuidad. Es por eso, quien decidió hablar sobre esta difícil situación fue Guillermo Viscarra, arquero aliancista.

PUEDES VER: Alianza Lima quiere romper el mercado fichando a defensor del clásico rival y la selección peruana

Guillermo Viscarra habló sobre la posible salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

Viscarra fue entrevistado por los periodistas de turno sobre diversos temas que aquejan al cuadro íntimo desde la zona mixta después del encuentro entre Alianza y UTC.

Una de las preguntas que más resaltó en la conversación fue acerca de Hernán Barcos y si debería continuar en Alianza Lima para la temporada 2026 de la Liga 1. Esperamos que Hernán no se vaya, ya que se ha ganado el cariño de la afición.

Guillermo Viscarra fue entrevistado en la zona mixta después del Alianza Lima vs UTC.

"Él es un excelente compañero y líder para el grupo, lo ha demostrado en todos los años que estuvo en Alianza Lima, convirtiéndose en ídolo y sigue haciéndolo. Ha tenido un excelente año", manifestó.

Las palabras de Guillermo Viscarra sobre Hernán Barcos demuestran su total respeto y admiración hacia el delantero que ganó dos títulos con el cuadro blanquiazul y ha sido fundamental para llegar hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

"Nadie es ciego para no ver el cariño que Hernán se ha ganado de la gente”, agregó el arquero del club íntimo. Para Viscarra, el hecho de que los hinchas hayan ido al Estadio Alejandro Villanueva para apoyar la renovación de Barcos es una demostración total del cariño que le tienen los hinchas, todo por habérselo ganado a base de esfuerzo y talento.

Lo que queda claro es que Alianza Lima todavía no ha definido el futuro de Hernán Barcos y es probable que después del Torneo Clausura se reúnan para discutir la renovación o salida de uno de los mejores delanteros que ha pasado por el equipo blanquiazul.