Manco reveló qué piensa la interna de Alianza Lima sobre Hernán Barcos: "No está bien..."

Los hinchas de Alianza Lima siguen con todo el misterio de conocer si realmente el delantero Hernán Barcos continuará en el club para la próxima temporada. Mientras ello sucede, el exfutbolista nacional Reimond Manco dio la sorpresa al contar la postura de la interna blanquiazul sobre el 'Pirata'. ¿Qué dijo?

Reimond Manco reveló qué piensa la interna de Alianza Lima sobre Hernán Barcos

En la reciente edición del programa 'Línea de 5' de YouTube, Manco reveló que según pudo conocer el '9' argentino ya "no está bien visto" en el grupo pese a que en su momento el veterano atacante extranjero era uno de los principales referentes dentro del plantel.

Hernán Barcos vence contrato con Alianza Lima esta temporada/Foto: LÍBERO

"La gente solo ve lo externo. Es normal que no sepan lo que pasa en la interna. La verdad es que la relación de Barcos con todo el grupo está desgastada. No está bien visto. Me lo han dicho del mismo Alianza. Esto suele suceder cuando pasas muchos años en un club. Además, sus declaraciones no cayeron bien en la dirigencia. Sienten que le tiraron a la hinchada encima", sostuvo.

Bajo ese contexto, el exjotita se refirió a las declaraciones que había brindado el ex Gremio de Brasil a comienzos de temporada en la que señaló que podía retirarse a fin de año con los blanquiazules, no obstante con todo lo sucedido, al parecer la institución tiene otra postura respecto a su continuidad el 2026.

"Recuerden que Hernán, a inicios de año, dijo que esta iba a ser su última temporada y que se iba a retirar. Ahora cambió de parecer y quiere seguir jugando, pero la directiva, después de 5 años, ya no le quiere renovar. ¿Eso la convierte en una mala directiva?", acotó Reimond Manco.

Los números de Hernán Barcos con Alianza Lima el 2025

Tras finalizar el Torneo Clausura 2025, Hernán Barcos registró oficialmente 45 partidos con la camiseta de Alianza Lima por Liga 1, Copa Sudamericana, y Copa Libertadores. A su vez, anotó 14 goles, brindó 5 asistencias y sumó un promedio de 2,444 minutos.