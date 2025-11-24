Alianza Lima cerca de firmar a flamante futbolista que descendió 5 veces consecutivas

Alianza Lima no se quiere quedar con los brazos cruzados en este mercado de pases y tiene todo listo para incorporar a futbolista de talla internacional que pasó por diversos clubes de América y Europa. Nos referimos al venezolano Darwin Machís, quien lleva sobre un historial un antecedente que alarma a seguidores.

Darwin Machís cerca de firmar por Alianza Lima

Según informó el periodista Kevin Pacheco, todo está encaminado para incorporar a Darwin Machís para que sea el flamante atacante que busca Alianza Lima para pelear en la Liga 1 y Copa Libertadores. El delantero de 32 años aún tiene contrato con Universidad Central de Venezuela, por lo que una vez que culmine la liga se incorporará a tienda blanquiazul.

Darwin Machís defiende a Universidad Central de Venezuela. Foto: UCV FC.

Darwin Machís encadenó 5 descensos consecutivos

Estos son los 5 descensos que atravesó Darwin Machís en su carrera profesional de manera consecutiva:

Granada 2021-2022

Juárez 2022 (No había descenso, pero el equipo quedó antepenúltimo y se pagó multa en base a las normas de Liga MX)

Real Valladolid 2023

Cádiz 2023-2024

Real Valladolid 2024-2025

En sus últimos elencos, Darwin Machís ha vivido 5 descensos consecutivos con sus clubes profesionales. El atacante inició esta mala racha desde la temporada 2021-2022 en LaLiga de España con Granada. El equipo terminó en la antepenúltima casilla y se fue a Segunda con Levante y Deportivo Alavés.

En lo que restaba del 2022, Machís fue a Juárez FC para pelear en la Liga MX, pero el equipo terminó en la casilla 16 y terminó pagando la multa que ordena el torneo mexicano de 33 millones de pesos. Vale recordar, que el mencionado certamen anuló el descenso, por lo que lo reemplazó con pagos económicos.

Juárez, con Darwin Machís, en zona roja de la Liga MX en el 2022.

Para el 2023, Darwin Machís retornó a España para defender los colores de Real Valladolid, en el que fue parte de una negociación en el mercado de invierno. El venezolano no evitó el descenso al quedar en la casilla 18 e irse nuevamente a Segunda junto con Espanyol y Elche.

Para la edición 2023-2024, el delantero recibió una oferta de Cádiz para jugar en Primera División, con un elenco que quería mantenerse de categoría. No obstante, el equipo amarillo quedó en la antepenúltima casilla y atravesó otro descenso junto con Almería y Granada.

Seguido de esto, volvió a ser llamado por Real Valladolid tras lograr un ascenso de manera heroica. Regresaron a LaLiga en busca de consolidarse en la máxima categoría, pero el plantel quedó en el último lugar para lamento de la afición. Tras su experiencia en Europa, Darwin Machís regresó a su tierra natal para defensor a Universidad Central de Venezuela.

Valor de mercado de Darwin Machís

Según el portal "Transfermarkt", Darwin Machís tiene un valor de mercado de 600 mil euros a sus 32 años de edad. El atacante venezolano tuvo su mejor versión en la edición 2020 con Granada de España, en el que llegó a registrar una cifra de 10 millones de euros.