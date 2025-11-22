Alianza Lima da batacazo y fichará a exfutbolista de LaLiga de España de casi un millón de euros

Novedades en Alianza Lima con un importante elemento de talla internacional que está por firmar con el club blanquiazul. El elenco de La Victoria no se quedó con los brazos cruzados en medio de lo que serán los Playoffs de la Liga 1, sino que buscó un refuerzo del exterior para potenciar su ofensiva.

Se trata del extremo izquierdo de 32 años de la selección venezolana, Darwin Machís; quien estuvo en el radar blanquiazul desde hace varias semanas. Sin embargo, ahora el periodista Kevin Pacheco reveló que las negociaciones están "avanzadas", por lo que restan detalles para que se dé el anuncio oficial.

"Darwin Machís tiene negociaciones avanzadas para ser refuerzo de Alianza Lima. Futbolista de 32 años jugó hasta la temporada anterior en el fútbol español. Su último club fue la UCV de su país. Disputó con Venezuela la última Eliminatoria", informó el periodista Kevin Pacheco en redes sociales.

Darwin Machís cerca de ser nuevo jugador de Alianza Lima para el 2026. Foto: AFP.

¿Quién es Darwin Machís?

El futbolista de nacionalidad venezolana y española, Darwin Machís, se desempeña como delantero y extremo izquierdo. Actualmente, juega en el UCV FC de Venezuela, pero logró brillar cuando estuvo afrontando LaLiga de España en diversos equipos de Primera División. El atacante estuvo cerca de afrontar la Copa del Mundo 2026, pero la 'Vinotinto' tropezó en la fecha final de Eliminatorias.

Darwin Machís es uno de los venezolanos que logró una cifra récord en cuanto a valores de mercado de futbolistas profesionales. Y es que el atacante consiguió un valor de 10 millones de euros en la temporada 2020, cuando defendía la camiseta del Granada de España.

¿En qué clubes jugó Darwin Machís?

Estos son los equipos por los que pasó Darwin Machís en su carrera profesional: