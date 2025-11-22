- Hoy:
¿A qué hora juega Alianza Lima vs UTC y dónde ver partido por Torneo Clausura?
Hora y guía de canales para ver EN VIVO el partido de Alianza Lima contra UTC por la última fecha del Torneo Clausura. Los blanquiazules se juegan el segundo lugar del acumulado.
Alianza Lima recibirá a UTC en Matute por la última fecha del Torneo Clausura 2025. El equipo de Néstor Gorosito necesita ganar y esperar que Cusco FC pierda, para quedarse con el segundo lugar del acumulado de la Liga 1, con ello evitará enfrentar a Sporting Cristal en la fase previa de los playoffs.
PUEDES VER: Estrategia de Gorosito: el sorpresivo once que presentará Alianza Lima ante UTC en Matute
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. UTC?
El partido entre Alianza Lima contra UTC se realizará el domingo 23 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. UTC?
El partido de Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura 2025 iniciará a las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador.
- México: 2:00 p.m.
- Venezuela y Bolivia: 3:00 p.m.
- Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina: 5:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. UTC?
La transmisión del Alianza Lima vs. UTC estará a cargo de L1 MAX (canal que cuenta con los derechos televisivos de los blanquiazules y L1 Play.
Canal de transmisión del partido Alianza Lima vs. UTC
Canales para sintonizar L1 MAX según tu teleoperador.
- DirecTV: 1616 SD y 616 HD
- Best Cable: 9 SD y 609 HD
- Claro TV: 10 SD y 510 HD
Además, también está disponible en Wil, Zapping y Mi Fibra.
Alianza Lima vs. UTC: Entradas
Las entradas para el partido entre Alianza Lima contra UTC estará disponible por Joinnus:
- Sur: S/. 22.90 soles
- Norte: S/ 22.90 soles
- Oriente (Conadis): S/. 29.90 soles
- Oriente: S/. 59.90 soles
- Occidente Lateral: S/. 99.90 soles
- Occidente Central: S/. 129.90 soles
¿Cómo llega Alianza Lima?
Para este partido, Néstor Gorosito decidió apostar por lo mejor de su plantel. Por la fecha FIFA, Guillermo Viscarra fue convocado por Bolivia, por ello, el DT blanquiazul decidió apostar por Ángelo Campos.
Otra de las novedades es la presencia de Pablo Ceppelini desde el inicio. El volante es uno de los jugadores más cuestionados por los hinchas, pero 'Pipo' decidió que sea el conductor del equipo.
Paolo Guerrero será el principal referente en ataque. Hernán Barcos, quien aún no se definió su continuidad en el club, deberá esperar su oportunidad en el bando de suplentes.
No olvides revisar tu agenda deportiva
