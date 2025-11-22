Sport Huancayo vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1: cuándo juega, horario y dónde ver

Sport Huancayo y Cusco FC protagonizan este domingo 23 de noviembre, un partido decisivo por la última jornada del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputará en el Estadio IPD de Huancayo desde las 3:00 p. m. en el horario peruano y contará con transmisión de L1 Max (antes Liga 1 MAX). Sigue aquí la transmisión y cómo ver el enfrentamiento.

Sport Huancayo vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2025

El choque llega cargado de necesidad para ambos equipos. Cusco FC viaja a la altura con la misión de sellar el segundo lugar de la tabla acumulada, posición que le permitiría avanzar directamente a la final de los playoffs. El elenco imperial depende de sí mismo: un empate o un triunfo será suficiente para dejar sin opciones a Alianza Lima en esa pelea.

Cusco quiere dar el golpe en Huancayo.

Sin embargo, el reto no será sencillo. Sport Huancayo suele hacerse fuerte en casa y también tiene objetivos en juego. El ‘Rojo Matador’ está obligado a sumar de a tres para asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana, por lo que su afición espera una actuación sólida en esta última presentación del año.

Huancayo espera ganar en casa.

Los dos equipos llegan en buen momento. Cusco FC arriba motivado tras su contundente 3-0 sobre Sport Boys, con Facundo Callejo como figura al marcar un doblete, además del aporte goleador de Iván Colman. Del otro lado, Huancayo también viene de una victoria por la misma diferencia: superó 3-0 a UTC en Cajamarca, con Janio Pósito y Javier Sangüinetti como protagonistas.

¿Dónde ver el partido Sport Huancayo vs. Cusco FC por Liga 1 MAX?

Estos son los operadores donde podrás seguir la señal de Liga 1 MAX para ver el duelo entre Sport Huancayo y Cusco FC:

Claro TV: canales 510 HD y 10 SD

DirecTV: canales 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canales 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canales 48.1 HD y 149 SD

¿A qué hora se juega Sport Huancayo vs. Cusco FC?

Revisa aquí los horarios en distintos países para no perderte el inicio del compromiso entre Sport Huancayo y Cusco FC por la última jornada del Clausura 2025:

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 4:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 5:00 p. m.

México y Centroamérica: 2:00 p. m.

Estados Unidos: 4:00 p. m. (Nueva York, Washington, Florida) / 2:00 p. m. (Los Ángeles)

España: 10:00 p. m.

¿Qué canal transmite Sport Huancayo vs. Cusco FC EN VIVO?

El encuentro será emitido en exclusiva a través de Liga 1 MAX, disponible tanto en su señal de TV por suscripción como en su plataforma digital L1 Play. Podrás sintonizar la transmisión mediante DirecTV, Claro TV, Best Cable y otros operadores autorizados.

Sport Huancayo vs Cusco FC pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas Sport Huancayo empate Cusco FC Betsson 2.28 3.25 3.05 Betano.pe 2.40 3.50 3.10 bet365 2.25 3.25 3.10 CoolbetLATAM 2.32 3.30 2.92 DoradoBet 2.22 3.40 3.10

Sport Huancayo vs Cusco FC historial:

