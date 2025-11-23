Diego Churín deja inesperada publicación tras anunciarse que no seguirá en Universitario: "Feliz..."

Universitario de Deportes viajó a Andahuaylas para afrontar su último partido de la temporada 2025. Uno de los ausentes en la delegación crema fue Diego Churín, quien no logró sumar minutos en este choque ante Los Chankas. En medio de las especulaciones sobre el por qué no estuvo en la convocatoria, se reveló que el atacante argentino no seguirá en la institución 'merengue'.

"Un dato sobre Diego Churín que no vino hoy día. Con Diego Churín había una cláusula de renovación automática si se cumplían ciertos objetivos; esos objetivos, claramente, no se cumplieron y, por eso, se decidió que no venga (a Andahuaylas). Su agente está trabajando sobre su futuro, tiene una opción en Paraguay, en Uruguay y otra en Chile. Su capítulo con la 'U' ya se terminó y Diego Churín no sigue en Universitario de Deportes", reveló el periodista de L1 MAX, Gustavo Peralta.

Diego Churín y su publicación tras dejar Universitario

A falta de un pronunciamiento oficial, Diego Churín no seguirá en Universitario de Deportes para la campaña del tetracampeonato. Luego de no viajar a Andahuaylas para el partido ante Los Chankas, el delantero de 35 años se pronunció en redes sociales con un inusual mensaje.

Y es que recordó a uno de los fisioterapeutas de Paraguay cuando estuvo defiendo la camiseta de Cerro Porteño. Como se recuerda, el delantero argentino llegó a Universitario proveniente del 'Ciclón', por lo que guarda buenos recuerdas en dicho país y con todas las personas que lo rodearon.

En esta ocasión, Diego Churín compartió una emotiva postal con el fisioterapeuta Wilhelm Guimaraes Correa de Cerro Porteño, en el que se ve un abrazo que quedará para el recuerdo en el futbolista de 35 años. Le deseó un feliz cumpleaños en su día en medio de la situación complicada que vive en su carrera profesional.

"¡Ese abrazo amigo! ¡Feliz cumpleaños!", escribió Diego Churín en su cuenta oficial de Instagram.

