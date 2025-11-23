¿Despedida? Rodrigo Ureña da firme revelación sobre su futuro en Universitario: "Sufrí este año..."

Universitario de Deportes terminó el año con una derrota ante Los Chankas en Andahuaylas. A pesar de que no opaca su tricampeonato en la Liga 1, ahora el foco de la directiva es en cuanto a la conformación del plantel para la temporada 2026. En medio de ello, Rodrigo Ureña tomó la palabra y dio firme revelación a los hinchas.

El mismo volante chileno confesó públicamente que mantiene contrato con la 'U' por todo el 2026. Sin embargo, pide una reunión con la directiva para hablar de todo lo vivido en la campaña del tricampeonato, en el que no logró tener una continuidad esperada por la sanción que recibió de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Espera que haya una explicación ante este duro momento que atravesó en el 2025, ya que afirma que no hay videos o alguna prueba que justifique la cantidad de partidos suspendidos en esta edición de la Liga 1.

"Yo tengo contrato vigente aún con el club. Tengo por un año más. Ya tendré que tener alguna reunión, sentarme a conversar. No para saber si sigo o no sigo. Principalmente, tengo cosas puntuales que tocar como el tema de mi sanción, la cual sufrí este año. Estoy esperando explicaciones, el por qué fueron, no hay videos, no hubo absolutamente nada y me privaron de jugar un montón de tiempo", declaró Rodrigo Ureña en las imágenes registradas de Fútbol en América.

(VIDEO: América TV)

¿En cuánto está valorizado Rodrigo Ureña?

El valor de mercado de Rodrigo Ureña al cierre del 2025 es de 800 mil euros a sus 32 años de edad. El volante chileno ha vivido su mejor etapa futbolística con Universitario de Deportes, en el que llegó a la cifra de 850 mil euros en la edición 2024.

¿En qué clubes ha jugado Rodrigo Ureña?