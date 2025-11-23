Delantero valorizado en un millón ilusiona a Universitario al definir su futuro: "Tengo contrato"

Universitario de Deportes cayó por 3-1 ante Los Chankas no logró terminar de forma invicta el Torneo Clausura. Pese a ello, los cremas siguen emocionados tras lograr el tricampeonato de la Liga 1 y ya planifican la siguiente campaña en busca del 'tetra'. En ese sentido, en medio de los rumores por los fichajes, un delantero valorizado en un millón de euros reveló que tiene contrato con los cremas.

Delantero valorizado en un millón ilusiona al revelar contrato con Universitario

Álex Valera se ha consolidado como el jugador más determinante de Universitario en los últimos años, aportando su cuota goleadora y siendo pieza clave en el tricampeonato nacional. Su desempeño ha despertado el interés de diversos clubes, alimentando los rumores sobre una posible salida del equipo.

Por ello, durante la llegada del plantel crema tras la derrota ante Los Chankas, el delantero fue abordado por las cámaras de Jax Latin Media, donde fue consultado por su sentir al cierre de la temporada y, sobre todo, por su futuro en la institución. Ante ello, ‘Valegol’ dejó en claro que mantiene contrato con la ‘U’ y que se encuentra ilusionado con lo que viene.

"Feliz porque ha sido un gran año para Universitario. Acabamos antes el campeonato y ahora toca disfrutar de las vacaciones con la familia y los amigos. Tengo contrato con la 'U' y a seguir. Las cosas han salida como he querido y todavía quedan muchos años por jugar y Dios mediante podamos seguir logrando más objetivos", expresó el delantero nacional.

De esta forma, Valera reafirma su compromiso con el cuadro estudiantil y disipa las especulaciones sobre una posible salida. Sus declaraciones han tranquilizado a los hinchas, quienes esperan seguir celebrando sus goles en las próximas temporadas.

Álex Valera y sus números en Universitario este 2025

Álex Valera ha registrado la mejor temporada de su carrera. En total, disputó 41 partidos con la camiseta crema, consolidándose como el jugador más influyente del equipo. Cerró el año con 17 goles y 6 asistencias, cifras que le permitieron regresar a las convocatorias de la selección peruana, donde también logró destacar.

Álex Valera: ¿Cuál es su valor de mercado?

Gracias a su gran rendimiento, Álex Valera incrementó su cotización en el mercado de pases, alcanzando el valor de un millón de euros. Esta es la cifra más alta de su carrera y una de las más elevada dentro del actual plantel de Universitario, según el portal especializado Transfermarkt.

¿Hasta cuándo tiene contrato Álex Valera con Universitario?

Se pudo conocer Álex Valera mantiene un vínculo vigente con Universitario hasta finales de la temporada 2026. Aunque, según indicó el periodista Gustavo Peralta, la directiva ya analiza ofrecerle un contrato más extenso.