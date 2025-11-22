Oficial: Exatacante de Universitario firmó con Sporting Cristal por todo el 2026

Luego de quedar sin chances de ganar el título de la Liga Femenina 2025, la dirigencia de Sporting Cristal ya comenzó con la planificación de su plantel para la temporada 2026, en medio de ello, durante los últimos días se vienen oficializando la renovación de sus principales figuras.

Ex Universitario firmó por Sporting Cristal por todo el 2026

Una de las futbolistas que continuará en el cuadro de Vivian Ayres es la delantera Milena Tomayconsa. A lo largo del 2025, la deportista ha venido alternando en la ofensiva del plantel, además, fue pieza clave para que el elenco bajopontino acceda a las 'semis' del torneo.

"¡Nuestra atacante seguirá defendiendo la celeste. Milena Tomayconsa extiende su vínculo por una temporada más con el equipo", indicó el club rimense en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Sporting Cristal anunció la renovación de Milena Tomayconsa por todo el 2026

Milena Tomayconsa y su paso por Universitario

A inicios de 2025, Universitario anunció la salida de una de sus referentes en el ataque como Milena Tomayconsa. De esta forma, la delantera nacional le puso fin a su etapa de varios años con la camiseta de las 'Leonas'.

Tomayconsa llegó a Ate para el 2021 y poco a poco se fue ganando un lugar como titular en el equipo crema. Además, su buen nivel le sirvió para que reciba el llamado oficial a la selección peruana femenina.

Milena Tomayconsa jugó en Universitario de Deportes Femenino

Sporting Cristal anunció la renovación de sus futbolistas para el 2026

¡Atención! Mediante sus redes sociales oficiales, Sporting Cristal Femenino viene informando la renovación de 10 figuras para la próxima temporada.