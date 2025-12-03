- Hoy:
- Partidos de hoy
- Athletic Club vs Real Madrid
- Liga de Quito vs Emelec
- Monterrey vs Toluca
- Cruz Azul vs Tigres
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
Liga Femenina 2025: copa oficial de la competencia cumplió gira antes de la gran final
A puertas de la gran final entre Universitario y Alianza Lima, el trofeo oficial de la Liga Femenina Apuesta Total visitó las oficinas de Líbero y La República.
La copa de la Liga Femenina 2025, el trofeo que se entregará al equipo campeón de la temporada, culminó con éxito su gira oficial por diversos puntos de Lima, entre ellos las oficinas de Líbero y La República, antes de la esperada final entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. La iniciativa fue gestionada y organizada por Te Apuesto, empresa que este año asumió un rol clave en la promoción y activación del campeonato femenino.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Universitario: precio de entradas para la final de la Liga Femenina 2025 en Matute
Durante su recorrido, el trofeo visitó la redacción del Grupo La República, permitiendo que hinchas y periodistas se acerquen, se tomen fotografías y vivan de cerca la emoción previa al duelo decisivo. Además, de fortalecer la conexión del torneo con la afición e impulsar la visibilidad del fútbol femenino en el país.
"Hemos tenido la oportunidad de que la liga femenina sea expuesta en señal abierta, lo que motiva a las futbolistas. Para nosotras es un honor tener la copa tan cerca, sabiendo que hacemos transmisiones de fútbol", expuso Alisson Mariños, periodista de La República.
"Hay emoción en toda la redacción, y como mujeres nos sentimos motivadas y que se visibilice la Liga Femenina. Si bien se ha dado un paso importante con la transmisión de algunos —no todos los pasan— es importante que haya este tipo de iniciativa para que Perú conozca que el fútbol femenino también es importante", Mirella Castro, periodista de El Popular.
La copa será presentada oficialmente este fin de semana en la final del campeonato, donde Alianza Lima y Universitario buscarán alzar el título de la temporada tras una campaña llena de goles y emociones. El trofeo quedará en manos del club que logre imponerse en un clásico que promete estadio lleno y una gran audiencia nacional.
Con este tour, Te Apuesto reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino peruano y con la creación de experiencias que fortalezcan el vínculo entre los hinchas y el torneo más importante del país en esta categoría.
¿Cuándo se juega Alianza Lima vs Universitario por la final?
Alianza Lima oficializó que la primera final se juega el domingo 7 de diciembre, a las 15:00 horas, en el estadio Alejandro Villanueva. La vuelta será el 14 de del mismo mes y se realizaría en el Estadio Monumental, debido a que Campo Mar fue inavilitado para este duelo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90