Liga Femenina 2025: copa oficial de la competencia cumplió gira antes de la gran final

La copa de la Liga Femenina 2025, el trofeo que se entregará al equipo campeón de la temporada, culminó con éxito su gira oficial por diversos puntos de Lima, entre ellos las oficinas de Líbero y La República, antes de la esperada final entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. La iniciativa fue gestionada y organizada por Te Apuesto, empresa que este año asumió un rol clave en la promoción y activación del campeonato femenino.

Durante su recorrido, el trofeo visitó la redacción del Grupo La República, permitiendo que hinchas y periodistas se acerquen, se tomen fotografías y vivan de cerca la emoción previa al duelo decisivo. Además, de fortalecer la conexión del torneo con la afición e impulsar la visibilidad del fútbol femenino en el país.

"Hemos tenido la oportunidad de que la liga femenina sea expuesta en señal abierta, lo que motiva a las futbolistas. Para nosotras es un honor tener la copa tan cerca, sabiendo que hacemos transmisiones de fútbol", expuso Alisson Mariños, periodista de La República.

"Hay emoción en toda la redacción, y como mujeres nos sentimos motivadas y que se visibilice la Liga Femenina. Si bien se ha dado un paso importante con la transmisión de algunos —no todos los pasan— es importante que haya este tipo de iniciativa para que Perú conozca que el fútbol femenino también es importante", Mirella Castro, periodista de El Popular.

La copa será presentada oficialmente este fin de semana en la final del campeonato, donde Alianza Lima y Universitario buscarán alzar el título de la temporada tras una campaña llena de goles y emociones. El trofeo quedará en manos del club que logre imponerse en un clásico que promete estadio lleno y una gran audiencia nacional.

Con este tour, Te Apuesto reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino peruano y con la creación de experiencias que fortalezcan el vínculo entre los hinchas y el torneo más importante del país en esta categoría.

¿Cuándo se juega Alianza Lima vs Universitario por la final?

Alianza Lima oficializó que la primera final se juega el domingo 7 de diciembre, a las 15:00 horas, en el estadio Alejandro Villanueva. La vuelta será el 14 de del mismo mes y se realizaría en el Estadio Monumental, debido a que Campo Mar fue inavilitado para este duelo.