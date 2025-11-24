- Hoy:
- Partidos de hoy
- Racing vs River Plate
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Alianza Lima vs Universitario: precio de entradas para la final de la Liga Femenina 2025 en Matute
¡Confirmado! Se dieron a conocer los precios de las entradas para el partido entre Alianza Lima vs Universitario de Deportes que se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva.
Alianza Lima perdió la oportunidad de coronarse como bicampeón de la Liga Femenina 2025 luego de perder por penales ante Universitario. Ahora, el equipo blanquiazul podrá deberá afrontar dos partidos de ida y vuelta, donde uno de ellos se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva, también conocido como Matute en busca del campeonato nacional.
Con la victoria en Matute, Universitario logró clasificar a la Copa Libertadores 2026 y ahora van por la gran hazaña del título. Una vez más, el hincha podrá disfrutar de un clásico y que esta vez definirá al campeón de la Liga Femenina 2025.
Precios de entradas para Alianza Lima vs Universitario en Matute
Se confirmó que Alianza Lima jugará como local el día domingo 7 de diciembre frente a Universitario y el precio de entradas ya fue anunciado a través de la página de Joinnus. La venta general tiene un precio de 7.90 soles. A continuación, algunos de los precios.
- Palco: S/45
- Occidente central: S/35
- Occidente lateral: S/25
- Occidente central (2 adultos y 1 niño): S/24.80
- Occidente central (1 adulto y 1 niño): S/22.32
- Occidente central (1 adulto y 2 niños): S/ 19.83
- Occidente central (2 adultos y 2 niños): S/22.31
- Occidente lateral (silla de ruedas): S/20
- Oriente: S/20
- Occidente lateral (2 adultos y 1 niños): S/ 17.71
- Occidente central - niño: S/17.50
Alianza Lima vs Universitario se jugará el 7 de diciembre.
¿A qué hora jugarán Alianza Lima vs Universitario?
El partido entre Alianza Lima vs Universitario de Deportes se jugará a partir de las 3:00 p.m. en Matute. Las blanquiazules buscarán sacar ventaja en el primer partido para llegar con buenas chances de llevarse el título a su palmarés en el encuentro de vuelta, donde las Leonas serán locales.
¿Cuándo se jugará el próximo partido?
De acuerdo a las bases de la Federación Peruana de Fútbol, la primera final, como es sabido, se jugará el 7 de diciembre, mientras que el próximo partido entre Universitario vs Alianza Lima se programó para el 14 de diciembre.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90