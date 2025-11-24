Yoshimar Yotún deja picante comentario sobre playoffs contra Alianza : "Lo que viene..."

El puntaje de la tabla hasta la última fecha del Torneo Clausura 2025 dejó a Cusco FC en el segundo lugar, por lo que tendrá que esperar al ganador entre Sporting Cristal y Alianza Lima para conocer a su rival en busca del cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores 2026. En medio de ello, Yoshimar Yotún habló sobre el encuentro que se jugará dentro de unos días.

El año todavía no acaba para Sporting Cristal, ya que ahora tendrá que enfrentarse a Alianza Lima y, de ganar la llave, luego se verá las caras ante Cusco FC. Este 2025, los resultados no han sido los mejores para el cuadro celeste, por lo que ahora solo les queda aspirar a ocupar la plaza de Perú 2.

Yoshimar Yotún deja picante mensaje a Alianza Lima

En una entrevista con el programa de 'Hazme el aguante', Yoshimar Yotún destacó el objetivo principal para darle una alegría más al hincha luego de no poder concretar conseguir el campeonato y quedar muy atrás de Universitario.

"El plan A siempre va a ser salir campeón, pero ahora tenemos la oportunidad de jugar por el Perú 2. No es lo que queríamos pero es importante ir directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores y obviamente te da muchas cosas, prestigio, dinero para el club que va va a ser importante para lo que viene. Pero obviamente sí necesitamos olvidarnos de todo lo que ha pasado este año, año y algo que hemos pasado", señaló el volante de Sporting Cristal.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima?

La llave iniciará con Sporting Cristal como local y el partido se jugará en el Estadio Nacional el día martes 2 de diciembre, mientras que la vuelta se jugará en Matute el sábado 6 de diciembre. El ganador jugará ante Cusco FC.

De momento, no se han confirmado los horarios de la llave entre Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fase 1 de los playoffs de la Liga 1. El anuncio oficial estaría llegando dentro de los próximos días.