Sporting Cristal anunció la firma de futbolista de la selección de Venezuela: "Mediocampista..."

Sporting Cristal no consiguió realizar una gran temporada y sumó otro año sin poder levantar títulos, despertando la amargura de los hinchas que esperan ver a su equipo como protagonista. Por ello, con el objetivo de volver a destaca en el torneo nacional, la directiva rimense concretó la firma de contrato con una figura que formó parte de la selección de Venezuela.

En esta oportunidad, no nos referimos al equipo que dirige Paulo Autuori, sino que se trata del plantel de Sporting Cristal Femenino, que fue eliminado en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 con una goleada por 6-0 ante Universitario, un resultado que evidencia el mal momento de la institución bajopontina.

Conscientes de la necesidad de volver a destacar, la dirección deportiva ya inició las gestiones de los fichajes y renovaciones para el 2026. En esa línea, el club anunció la ampliación del contrato de la volante venezolana Yormary Álvarez, quien continuará en el equipo por una temporada más.

Yormary Álvarez, futbolista venezolana, extendió su contrato con Sporting Cristal.

"¡Yormary continúa con la Celeste. La mediocampista extiende su permanencia por una temporada más", fue el mensaje que compartió el club mediante sus medios oficiales, despertando la ilusión de los hinchas.

Con esta renovación, Sporting Cristal asegura la permanencia de una de sus jugadoras extranjeras con mayor proyección y potencial. A sus 24 años, Álvarez se ha logrado ganar un lugar en el esquema táctico de los rimenses y ahora podrá demostrar toda su habilidad en la siguiente temporada de la Liga Femenina. Además, de pelear por un lugar en las convocatorias de la selección de Venezuela.

Yormary Álvarez y su paso por la selección de Venezuela

Yormary Álvarez tuvo un paso por las menores de la selección de Venezuela.

Cabe señalar que Yormary Álvarez ya tuvo la oportunidad de defender la camiseta de su país, pues en su momento fue convocada a las divisiones menores de la 'Vinotinto', un logro obtenido a pesar de su corta edad. Si bien no llegó a dar el salto a la selección absoluta, mantener un alto rendimiento con la escuadra del Rímac podría incrementar sus posibilidades en el futuro.

Sporting Cristal: renovaciones para el 2026

Cabe señalar que la extensión del vínculo de Yormary Álvarez no es la única en la escuadra de Sporting Cristal Femenino, ya que durante la semana el club viene informando la renovación de diversas figuras para la próxima temporada.