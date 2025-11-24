Figura de Cusco FC confirma grave lesión y será baja en fase de playoffs: "Es muy difícil que llegue"

Cusco FC es uno de los equipos que disputará la fase de playoffs, pero a diferencia de los otros clasificados, los cusqueños tendrán más tiempo de recuperación para poder preparar el partido; sin embargo, no llegarían a recuperar a una de sus figuras más importantes.

Alianza Lima y Sporting Cristal serán los protagonistas de las 'semis' de los playoffs y luego se enfrentarán a Cusco FC. La noticia que cambiará el planteamiento del partido final será la ausencia del futbolista Aldair Fuentes, quien confirmó una grave lesión en la última fecha del Torneo Clausura.

Aldair Fuentes confirma grave lesión que lo alejará de los playofffs

Además de saber cómo alinear a la plantilla, en Cusco FC ahora tienen otra preocupación y se trata de Aldair Fuentes, quien venía teniendo una buena temporada en el cuadro imperial, pero que ha sido confirmado de baja por la lesión que sufrió y que lo alejará de las canchas.

"Bueno, sí, se me rompieron los ligamentos de la clavícula, tengo que pasar por una operación. Paso a paso lo de la recuperación. Es muy difícil (sobre estar en los partidos de playoffs), pero vamos a esperar hasta el final", señaló para el portal de 'Entre bolas'.

(Video: Entre bolas)

Aldair Fuentes es una de las figuras indiscutibles de Cusco FC, pero por ahora tendrá que enfocarse al 100% en su recuperación para ver si llega al partido que definirá el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores de manera directa.

El contrato de Fuentes con Cusco FC culmina el 31 de diciembre de 2026, por lo que aseguró su participación en el torneo internacional donde el equipo cusqueño busca hacer historia y seguir pasando de instancias a lo largo de la temporada.