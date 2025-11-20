Alianza Lima, Cusco FC o Sporting Cristal: ¿Qué club es el mejor cotizado de cara a los Playoffs?

Solo es cuestión de semanas para vivir el novedoso Playoffs de la Liga 1 2025 con Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal. Estos tres clubes completan los cuatro primeros del Acumulado, por lo que pelearán en llaves definitivas el acceso como "Perú 2" a la Copa Libertadores 2026.

En medio de esta coyuntura, un aspecto que toma relevancia es en cuanto a los valores de mercado de cada plantel que competirá en esta instancia de la Liga 1. Evidentemente, se ve la presencia de dos grandes del fútbol peruano como Alianza Lima y Sporting Cristal, pero Cusco FC no se queda atrás al competir en un gran nivel contra rivales de turno.

Alianza Lima, Cusco FC o Sporting Cristal, ¿Qué club es el más caro?

Haciendo foco a los equipos que jugarán los Playoffs de la Liga 1 2025, Alianza Lima es el club mejor cotizado al cierre de la presente temporada. El elenco blanquiazul presenta una cifra de 14.20 millones de euros en todo su plantel principal, por lo que denota ser el gran favorito para llevarse el cupo de "Perú 2".

No muy cerca de los 'íntimos', se ve a Sporting Cristal con un valor de mercado de 13.85 millones de euros. El elenco celeste fue por varios temporadas el club mejor cotizado, pero en los últimos años ha decaído. Por su parte, Cusco FC aparece en el top con una cifra de 6.98 millones de euros. Número muy por debajo de los grandes del balompié nacional, pero que batalló para competir a estas alturas.

Valores del mercado de los clubes de Liga 1 que jugarán los Playoffs. Foto: Transfermarkt.

Universitario es el club más caro de la Liga 1

Si bien este el top mencionado anteriormente concierne a los elencos que jugarán los Playoffs de la Liga 1 2025, es preciso aclarar que Universitario de Deportes, actual tricampeón del balompié nacional, es quien lidera dicho ranking con una cifra de 14.70 millones de euros. Los futbolistas han elevado su nivel y eso se ha visto reflejado en los valores de cada uno.

Del mismo modo, FBC Melgar es el cuarto club mejor cotizado en la presente Liga 1 2025 con una cifra de 9.29 millones de euros; mientras que Cusco FC es el quinto equipo en cuanto a valores de mercado.