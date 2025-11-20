¿Alianza Lima o Cristal? DT de Cusco FC señaló qué rival prefiere para los Playoffs: "Son..."

Cusco FC se alista para su último partido del Torneo Clausura 2025 donde los 'Guerreros Dorados' irán hasta la ciudad incontrastable para jugar contra Sport Huancayo. La consigna del elenco imperial será ganar para clasificar como Perú 2 a la Copa Libertadores 2026.

DT de Cusco FC habló previo al duelo con Sport Huancayo

En ese sentido, previo al choque con el 'Rojo Matador', el estratega Miguel Rondelli habló sobre sus expectativas de lo que será este emocionante duelo, asimismo respondió respecto a qué club quisiera enfrentarse entre Sporting Cristal vs Alianza Lima en los Playoffs de la Liga 1.

Mediante una reciente entrevista, el técnico argentino indicó que ambas escuadras son igual de importantes, además, en su momento, ya les ha tocado jugar y han obtenido resultados favorables sobretodo cuando han sido locales.

"Es lo mismo, son dos equipos grandes y con todos nos ha ido más o menos igual. Con Sporting Cristal hemos perdido en Lima, hemos ganado en Cusco, con Alianza Lima hemos perdido en Lima y hemos ganado en Cusco. Así que, no importa. No importa ni la distancia ni con quien", sostuvo.

(Video: Entre Bolas)

De igual forma, el entrenador de 47 años dejó en claro que el principal objetivo de Cusco FC es ser Perú 2 en la Copa Libertadores, luego de la destacada campaña que han venido teniendo a lo largo de la actual temporada.

"Lo que nos importaba era estar en estos momentos en este lugar, porque creo que hay muchos clubes que quisieran estar en este lugar. Ahora tenemos todavía un partido para cerrar una temporada muy buena y después coronar con esos Playoffs", acotó.

¿Cuándo juega Cusco FC vs Sport Huancayo?

Según la programación oficial de la Liga 1, Cusco FC se verá las caras contra Sport Huancayo por la jornada 19 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio IPD de Huancayo este domingo 23 de noviembre a las 15:00 horas locales de Perú. La transmisión llegará a tus pantallas vía L1 MAX EN VIVO.