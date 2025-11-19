Cusco FC quiere dar el batacazo y fichar a campeón con Universitario para la temporada 2026

Universitario de Deportes es uno de los clubes del fútbol peruano que busca reforzarse para la siguiente temporada, pero también su plantilla ha sido vista por diversos equipos. Es por eso que desde Cusco FC busca el batacazo y fichar a un campeón con el club merengue para la próxima temporada de la Liga 1 en 2026: Estamos hablando de José Bolívar.

Cusco FC busca fichar a campeón con Universitario para la Liga 1 2026

Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo, Bolívar, quien actualmente juega en Atlético Grau pero cuyo pase pertenece a Universitario, ha despertado el interés de Cusco FC y busca su fichaje.

"José Bolívar es del gusto de Cusco FC. El polifuncional afrontó con Atlético Grau el Clausura 2025", afirmó el comunicador a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Cusco FC se interesa en José Bolívar, jugador campeón con Universitario de Deportes.

Es importante mencionar que el defensa y lateral izquierdo tiene un contrato oficial con Universitario de Deportes hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que su salida podría ocurrir si el cuadro cusqueño hace efectiva la oferta.

En Atlético Grau, José Bolívar fue una de las grandes apariciones del año, destacando por su buen juego y seguridad en la defensa. Ángel Comizzo, su técnico, lo utilizó en diferentes encuentros, pero principalmente como parte del once titular.

El defensor jugó 3 campeonatos con Grau, siendo uno de ellos la Copa Sudamericana, donde participó en la fase de grupos y disputó 6 de los 7 partidos posibles.

Además, por campeonato local, José Bolívar de 25 años ha jugado el Torneo Apertura y Clausura, donde en total fue alineado en 28 encuentros, marcando solo dos goles.

Ahora su futuro solo dependerá del total interés que tenga Cusco FC, Atlético Grau o si Universitario de Deportes busca nuevamente su reincorporación al equipo, renovándole el contrato para la próxima temporada de la Liga 1.