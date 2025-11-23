- Hoy:
Cusco FC dejó rotundo mensaje mientras espera a Cristal o Alianza en playoffs: "Es de..."
Tras vencer a Sport Huancayo, Cusco FC se consolidó en el segundo lugar del acumulado y esperará al rival entre Sporting Cristal y Alianza Lima.
El Torneo Clausura 2025 llegó a su fin y la parte superior de la tabla acumulada se resolvió. Y es que luego de la nueva conquista de Universitario, faltaba definir al segundo, tercero y cuarto lugar, quienes deberán enfrentarse en los playoffs para conocer el equipo que terminará como Perú 2 y la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Con el triunfo por 2-1 sobre Sport Huancayo, Cusco FC se aseguró como la escolta de la ‘U’ y ahora espera al ganador del choque (ida y vuelta) entre los celestes y blanquiazules. En ese contexto, los ‘Guerreros dorados’ captaron la atención con un contundente mensaje.
Cusco FC llamó la atención en redes sociales con publicación
“¡Final del partido y lo cerramos con grandeza! Este logro es de todos: del equipo, de la familia dorada y de cada hincha que nunca dejó de creer asegurando el segundo lugar del acumulado. ¡Vamos por más, Cusco!”, escribió el club con una imagen de los jugadores al término del compromiso ante el ‘Rojo matador’ en la ciudad de Huancayo.
¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima por los playoffs de la Liga 1 2025?
La llave inicia con Sporting Cristal como local. El partido se realizará en el Estadio Nacional el martes 2 de diciembre. La vuelta se realizará en Matute el sábado 6 de diciembre.
