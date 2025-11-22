0
Acumulado y tabla del Torneo Clausura 2025
José Manzaneda, ex Alianza Lima, dio el golpe tras acordar por club que jugará la Libertadores 2026

¡Sorpresa en el mercado de pases! Se conoció que el futbolista de Los Chankas, José Manzaneda será flamante jale de histórico club que disputará la Copa Libertadores 2026.

Solange Banchon
José Manzaneda será flamante fichaje de club que jugará la Copa Libertadores 2026
José Manzaneda será flamante fichaje de club que jugará la Copa Libertadores 2026 | Composición: Líbero
Novedades en el mercado de pases de la Liga 1. José Manzaneda, ex Alianza Lima y de gran actuación en el triunfo 3-1 de Los Chankas ante Universitario por el Torneo Clausura 2025, acaba de definir su futuro para el próximo año pues jugará en un elenco que tiene asegurado su participación en la Copa Libertadores 2026.

José Manzaneda será nuevo fichaje de club que jugará la Copa Libertadores 2026

Según la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, el atacante nacional acordó con Cusco FC para ser su flamante contratación, luego de ser del gusto del actual DT de los 'Guerreros Dorados'.

José Manzaneda

José Manzaneda será nuevo fichaje de Cusco FC para la temporada 2026/Foto: Instagram

"Tras anotar y asistir ante Universitario, José Manzaneda interesa mucho a Cusco FC de cara al 2026 para disputar la Copa Libertadores 2026 y Liga 1. El club a cargo de Miguel Rondelli quiere contar con el extremo de Los Chankas", indicó el comunicador en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Hay que precisar que, en principio el acuerdo con la institución cusqueña es por las próximas dos temporadas. En ese sentido, se espera que en los siguientes días puedan finiquitarse algunos detalles y hacerse el anuncio oficial de su fichaje.

¿Cuáles fueron los números de José Manzaneda con Los Chankas?

En lo que corresponde a la temporada 2025, José Manzaneda llegó a marcar 7 goles y 7 asistencias con la camiseta de Los Chankas en un total de 33 compromisos. Además, sumó un aproximado de 2,749 minutos, que reflejan su destacado desempeño con el elenco de Andahuaylas.

Valor en el mercado de José Manzaneda

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, el futbolista de 31 años se cotiza actualmente en 325 mil euros en el mercado de pases. Sin embargo, en su mejor momento, obtuvo un promedio de 875 mil euros durante su paso por Alianza Lima en el 2019.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

