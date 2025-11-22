- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Universitario
- Lanús vs Atlético Mineiro
- Barcelona vs Athletic Bilbao
- Saprissa vs Herediano
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
¡Peligra el invicto! Gol de José Manzaneda para el 1-0 de Chankas que silencia a Universitario
Universitario quería armar la fiesta en Andahuaylas, pero José Manzaneda anota el 1-0 de Los Chankas para vencer parcialmente al tricampeón peruano.
Sobre los 13 minutos del primer tiempo, Los Chankas hacen respetar su localía y anotan el 1-0 sobre Universitario gracias a la definición de José Manzaneda. El atacante del cuadro de Andahuaylas recibió un buen pase de lado a lado para definir con mucha categoría sobre Britos.
PUEDES VER: ¿Jorge Fossati seguirá en Universitario? La impactante respuesta del DT: "Muy agradecido…"
Un gran centro de Torres logró llegar a los pies de José Manzaneda, ex Alianza Lima. El atacante controló muy bien el esférico para quedar mano a mano con Sebastián Britos. Sin embargo, el golero crema se fue muy a un lado y dejó todo el campo libre para que el '7' de Los Chankas anota el primero del encuentro.
De esta manera, el cuadro de Andahuaylas se ilusiona con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026 y hace perder el invicto del Torneo Clausura que viene consiguiendo Universitario de Deportes en la presente edición 2025. Una ligera desazón para el conjunto que lidera Jorge Fossati, pero que no opaca el ser monarca del fútbol peruano por tercera vez consecutiva.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90