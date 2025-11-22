Renovó con Universitario para un año más, pero lo relacionan con clubes en Chile: "Abren..."

La directiva de Universitario de Deportes tiene sus objetivos claros de lograr conquistar el campeonato del próximo año y así marcar un nuevo récord de convertirse en el tetracampeón del fútbol peruano. Para ello, es importante saber cuáles son los jugadores que cuentan con el apoyo del comando técnico y a quiénes se les debe buscar una salida con opción de préstamo. Un jugador clave para la institución podría despedirse para siempre del equipo crema.

PUEDES VER: Carvallo reveló nombre de jugador que pasó por segunda división y que Fossati lo quiere para 2026

Con el campeonato terminado, el primer paso de Universitario es concretar la renovación de su plantilla, pero también saber los refuerzos. A pesar de que la situación de Jorge Fossati no está del todo asegurada, uno de los que sí renovó de manera automática con la 'U' fue Gabriel Costa.

Jugador de Universitario podría dejar el equipo para jugar en Chile

El contrato de Gabriel Costa contaba con una renovación automática en caso de que Universitario logre consagrarse como campeón y así fue. El cuadro crema se coronó como campeón del Torneo Clausura 2025 y el vínculo de 'Gabi' con los cremas se extenderá. Ante esto, Miguel Vargas, guardameta del tricampeón, sorprendió al señalar que el futuro de Costa podría darse en la liga de Chile.

"Siempre me habla muy bien de Chile, fue muy feliz, le gustaba mucho el país, el club y que tiene muy lindos recuerdos. Si se le abren las puertas, obviamente él evaluaría volver, es un lugar donde fue feliz", señaló Miguel Vergas en el programa de 'En cancha', arquero de Universitario de Deportes sobre el futuro de Gabriel Costa.

Gabriel Costa podría dejar Universitario en forma de préstamo.

"Gabi hizo muy buenas temporadas en el tiempo que estuvo en Chile. Es un gran profesional. Desconozco su situación contractual. Cada uno verá su situación, pero no vería descabellado que quieran a Gabi, por la calidad de jugador que es", agregó.

Gabriel Costa tiene actualmente 35 años, por lo que su situación en Universitario de Deportes podría complicarse y de no salir al fútbol de Chile en calidad de préstamo, también se le buscaría su salida a un equipo de la liga nacional.