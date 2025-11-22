La categórica decisión que tomará Gorosito con Viscarra tras derrotas de Bolivia en amistosos

Alianza Lima quedó listo para recibir este domingo a UTC por la jornada 19 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva más conocido como Matute. El conjunto íntimo sabe que está obligado a ganar ante el 'Gavilán del Norte' para luchar por el cupo de "Perú 2" a la Copa Libertadores 2026.

La decisión que tomará Néstor Gorosito con Guillermo Viscarra ante UTC

El plantel victoriano ha venido entrenando arduamente para afrontar este último duelo al cierre del campeonato regular. Ya con el equipo completo, el periodista Gerson Cuba informó a través de sus redes sociales que el DT Néstor Gorosito volverá a apostar desde el arranque con el portero boliviano Guillermo Viscarra.

Guillermo Viscarra será titular ante UTC en Matute

"Alan Cantero, Guillermo Viscarra y Pablo Ceppelini apuntan al titularato mañana en Alianza Lima", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Cabe mencionar que 'Billy', viene de participar de una gira internacional con la 'Verde' en Asia donde el cuadro dirigido por Óscar Villegas perdió ante rivales como Corea del Sur y Japón. En ambos compromisos, el golero de 32 años inició las acciones debido a la ausencia de Carlos Lampe.

Los números de Guillermo Viscarra con Alianza Lima este 2025

La experiencia y vasta trayectoria profesional de Guillermo Viscarra han sido claves para que el guardameta boliviano se afiance como titular para el estratega argentino Néstor Gorosito a lo largo de la temporada con Alianza Lima. Según las estadísticas, el futbolista registra oficialmente 46 duelos con los íntimos, y un promedio de 4,140 minutos.

¿Hasta cuándo es el contrato de Guillermo Viscarra con Alianza Lima?

El portero extranjero tiene vínculo con la institución blanquiazul hasta diciembre de 2026, luego de su llegada al club a inicios de la presente temporada.