Confirmado: Sporting Cristal firmó a volante de la selección peruana para la próxima temporada

Sporting Cristal no logró destacar en esta temporada y se quedó con las manos vacías, sumando otro años sin poder levantar un título nacional. Conscientes de la importancia de armar un plantel de alto nivel para cambiar su panorama, la directiva rimense emocionó a los hinchas al concretar la firma de contrato con una destacada figura que fue convocada con la selección peruana.

En esta oportunidad, nos referimos al plantel de Sporting Cristal Femenino, que quedó eliminado en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025, perdiendo toda opción al título nacional. Como si fuera poco, el equipo sufrió una dura e inesperada goleada por 6-0 ante Universitario de Deportes.

Ante este panorama, la dirección deportiva ya inició la planificación de la temporada 2026, enfocándose en la búsqueda de refuerzos y en la renovación de sus principales figuras. En esa línea, el club anunció la ampliación del contrato de la volante Melanny Mondaca, quien continuará en el equipo por una temporada más.

"¡Melanny Mondaca seguirá vistiendo la Celeste! Nuestra volante renueva por 1 año para continuar aportando al equipo", informó el elenco bajopontino mediante sus redes sociales. Una noticia que emocionó a los hinchas de cara al 2026.

Sporting Cristal anunció la renovación de Melanny Mondaca hasta 2026.

Con esta renovación, Sporting Cristal asegura la permanencia de una de sus jugadoras con mayor proyección y potencial, considerada una pieza clave en el armado del equipo y una candidata natural a futuras convocatorias con la selección peruana. De esta manera, Mondaca se suma al grupo de futbolistas que ya cerraron su continuidad en el elenco del Rímac.

Melanny Mondaca fue convocada con la selección peruana

A pesar de su corta edad, Melanny Mondaca ya sabe lo que significa defender la camiseta de la 'Bicolor' en competencias oficiales. Durante 2024, fue convocada por la selección peruana Sub-20 para disputar el Sudamericano de la categoría, torneo en el que jugó 9 partidos. Meses después, en octubre, recibió su primera convocatoria a la selección mayor para afrontar una serie de amistosos internacionales.

Sporting Cristal 2026: renovaciones