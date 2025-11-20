Cristian Benavente recibe dura noticia luego de marcar su primer gol con Sporting Cristal

Cristian Benavente fue uno de los sorpresivos fichajes de Sporting Cristal para la temporada 2025. Luego de no tener mucha regularidad en su carrera profesional, la directiva celeste apostó por el volante de 31 años en su afán de lograr el título nacional. Si bien no se consiguió ese objetivo, el 'Chaval' celebró por su cuenta el primer tanto con camiseta 'rimense'. No obstante, ahora recibió dura noticia que complica su presente para la vista de todos.

Y es que el reconocido portal "Transfermarkt", reveló que Cristian Benavente decayó en su valor de mercado a estas alturas de la temporada. El volante presenta una cifra de 225 mil euros a sus 31 años de edad, lo que genera una caída que el actual futbolista celeste no lo tenía esperado.

Previo a su llegada a Sporting Cristal, Benavente presentaba un valor de mercado de 250 mil euros con FC Buzau. Su poca continuidad le dio esa cifra para impacto de su persona, por lo que aceptó la oferta de los celestes para recuperar su buen nivel en lo profesional. Sin embargo, al tener pocos minutos en el equipo de Autuori también le pasó factura, pese a su reciente anotación en Piura.

Fuera de ello, Cristian Benavente sigue firme en su afán de trabajar día a día para seguir elevando su nivel futbolístico con camiseta de Sporting Cristal. Sabe que tiene contrato hasta el 2026 con los 'rimenses', por lo que espera aportar lo mejor de sí en el club que apostó por él para que deleite con toda su experiencia en Europa.

Cristian Benavente cayó en su valor de mercado. Foto: Transfermarkt.

Es preciso recordar, que estas cifras actuales de Cristian Benavente no se comparan en lo absoluto a su buen momento en Bélgica con Sporting Charleroi, cuando el 'Chaval' llegó a tener un valor de mercado de 5.5 millones de euros en la temporada 2019. Se estimaba que el volante dé el salto internacional cuanto antes, pero finalmente su rendimiento decayó.

Cristian Benavente marcó gol con Sporting Cristal

Sobre los 35 minutos, Cristian Benavente abrió el marcador en el duelo entre Sporting Cristal y Atlético Grau. El 'Chaval' definió con gran categoría y puso adelante a los celestes en este cotejo que cerró el Torneo Clausura 2025.

(VIDEO: L1 MAX)