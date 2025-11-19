0
Sporting Cristal vs Atlético Grau por el Clausura

¡Llegó el primero! Cristian Benavente y su magistral golazo para el 1-0 de Sporting Cristal ante Grau

Luego de la revisión del VAR, se confirmó el primer tanto oficial del 'Chaval', Cristian Benavente con camiseta de Sporting Cristal esta temporada ante Atlético Grau en Sullana.

Solange Banchon
Cristian Benavente anotó el 1-0 de Sporting Cristal ante Atlético Grau
Cristian Benavente anotó el 1-0 de Sporting Cristal ante Atlético Grau | L1 MAX/Composición: Líbero
Sporting Cristal lo gana por la mínima en el Estadio Campeones del 36 en Sullana. El volante Cristian Benavente sorprendió con una gran definición para marcar su primer gol oficial con los rimenses esta temporada frente a Atlético Grau por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1.

Cristian Benavente anotó su primer gol con Sporting Cristal esta temporada

Sobre los 35 minutos del encuentro el futbolista hispano-peruano dejó sin reacción a la defensa rival con un impecable remate. El 'Chaval' aprovechó de gran manera el pase del joven canterano Mateo Rodríguez.

La anotación de Benavente tuvo bastante suspenso, ya que el VAR analizó una posible falta de Fabrizio Lora contra Renato Rojas. Sin embargo, al término de unos minutos el juez principal, Robin Segura decidió validar el gol.

(Video: L1 MAX)

Es importante recordar que, Cristian Benavente no anotaba oficialmente en la Liga 1 desde la última vez cuando jugaba por Alianza Lima en el año 2022. Curiosamente, su último tanto se recuerda ante Atlético Grau en el Estadio Municipal de Bernal en julio de aquella temporada.

Números de Cristian Benavente con Sporting Cristal este 2025

Luego de su llegada a Sporting Cristal, el 'Chaval' viene disputando un total de 6 partidos con la camiseta celeste en el Torneo Clausura 2025. De igual manera, lleva un aproximado de 189 minutos.

