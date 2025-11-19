Se confirmó que ex Mannucci jugará en Sporting Cristal hasta la temporada 2027: "Pieza clave"

Sporting Cristal no quiere dar ningún margen de error ante sus rivales pensando en el título nacional, por ello, en medio de la planificación para la temporada 2026, la directiva del cuadro rimense viene asegurando a sus principales figuras para la Liga Femenina. En esa línea, ahora se conoció que el club anunció a una ex Carlos A.Mannucci hasta el 2027.

Sporting Cristal oficializó a ex Mannucci hasta la temporada 2027

Con el objetivo de conservar a una de sus referentes en defensa, la institución bajopontina hizo oficial en sus redes sociales que la zaguera nacional Gabriela García continuará vistiendo la camiseta de Cristal por las próximas temporadas.

"¡Gabriela García sigue con la celeste! Nuestra defensa renovó por 2 años y seguirá siendo pieza clave hasta 2027", indicó el conjunto del Rímac en su cuenta oficial de 'X' antes Twitter.

Gabriela García renovó contrato con Sporting Cristal Femenino/Foto: X

El anuncio de la joven deportista se suma a las renovaciones de Fabiana Oribe, Ana Iraha, y Rubí Acosta, quienes permanecerán por toda la próxima temporada, con la misión de ir por la revancha y pelear por el título nacional.

Gabriela García es referente en la defensa de Sporting Cristal Femenino

Cabe recordar que García se ha consolidado como titular en la defensa de Sporting Cristal en la presente edición de la Liga Femenina. La deportista se ha desempeñado como zaguera y también lateral en el cuadro de Vivian Ayres durante los últimos compromisos.

Gabriela García y su paso por Mannucci en la Liga Femenina

Gabriela García fue figura en Mannucci en la Liga Femenina/Foto: Instagram

Previo a su arribo al Rímac, Gabriela García disputó el 2024 con el cuadro carlista en la Liga Femenina. La futbolista nacional tuvo un óptimo rendimiento toda la temporada, el cual fue clave para su fichaje por el elenco cervecero.