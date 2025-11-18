Confirmado: Sporting Cristal incorporó a futbolista brasileño y desata la locura en hinchas

En medio de lo que serán los Playoffs de la Liga 1 para definir el "Perú 2", Sporting Cristal da una reveladora noticia con respecto a su primer equipo. Y es que ahora incorporará a un volante de nacionalidad brasileña en busca de lograr cada uno de los objetivos y que desata la emoción en los aficionados celestes.

Sporting Cristal incorporará al brasileño Gustavo Cazonatti

Luego de meses de recuperación, Gustavo Cazonatti recibió el visto bueno del área médica para que integre la lista de convocados de Sporting Cristal. Según informó el periodista Jean Martín Dueñas, el mediocampista formará parte de la delegación que viajará a Piura para enfrentar a Atlético Grau en la última fecha del Torneo Clausura 2025.

El futbolista estuvo trabajando durante semanas en La Florida en busca de retomar su buen nivel que tenía acostumbrado al hincha, por lo que ahora el comando técnico, liderado por Paulo Autuori, apostará por su presencia en este choque ante los 'albos' en el intenso calor de Piura.

"Gustavo Cazonatti viaja con el equipo de Sporting Cristal para duelo del miércoles ante Atlético Grau", informó el mencionado periodista a través de sus redes sociales.

Gustavo Cazonatti integrará lista de convocados para el Sporting Cristal vs Atlético Grau.

¿Qué le pasó a Gustavo Cazonatti?

En febrero del 2025, Gustavo Cazonatti se lesionó en un partido entre Sporting Cristal vs Sport Boys por el Torneo Apertura. El volante sufrió una lesión en la rodilla que lo mantuvo alejado de casi toda la temporada.

"Luego de sufrir una lesión durante el partido contra el Sport Boys, nuestro futbolista Gustavo Cazonatti fue sometido a diversas evaluaciones por el Departamento Médico de Sporting Cristal. Las primeras pruebas descartaron un daño óseo, pero se ha confirmado un compromiso ligamentario y meniscal en la rodilla derecha, por lo cual será intervenido quirúrgicamente", informó el club tras la lesión de Cazonatti.

Valor de mercado de Gustavo Cazonatti

Los meses de ausencia de Gustavo Cazonatti en Sporting Cristal afectaron considerablemente su valor de mercado. Hoy por hoy, el portal "Transfermarkt" reveló que registra un monto de 450 mil euros a sus 29 años de edad. El mediocampista brasileño estaba en un gran momento con 600 mil euros, pero su lesión lo hizo perder en cuanto su cotización.