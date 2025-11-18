El club peruano que quiere 'atrasar' a Alianza Lima y fichar a Luis Advíncula: "Está avanzando"

Luis Advíncula es uno de los grandes jugadores peruanos que en el 2026 podría volver disputar la Liga 1. Alianza Lima quiere al lateral derecho, que tiene contrato con Boca Juniors, pero en las últimas horas se conoció que Sporting Cristal también quiere repatriar a 'Luchito'.

En L1 MAX, Gustavo Peralta y 'Analú' Rodríguez informaron que Sporting Cristal disputará con Alianza Lima el fichaje de Luis Advíncula. El cuadro celeste sabe que 'Luchito' es un referente para la institución, por ello, realizarán el refuerzo para que pueda formar parte del equipo para la temporada 2026.

"Está lo de Sporting Cristal también. A mí me dijeron que Cristal está avanzando", expresó Gustavo Peralta, a lo que 'Analú' agregó: "Van (los celestes) a entrar a la 'pelea' por Luis Advíncula".

Peralta hizo énfasis que si hay una disputa ente Alianza y Cristal por el fichaje de Luis, los blanquiazules tienen una ventaja en la parte económica. Además, explicó que Franco Navarro puede ser un factor clave.

"No sé si lo económico le dé para tanto (a Cristal), porque creo que Alianza Lima lo va a superar en lo económico, si hay una pelea tú a tú en ese aspecto. Después está el hecho de lo que decida Advíncula, creo, que ahí entrará a tallar la presencia de Franco Navarro (director deportivo de los blanquiazules), que lo conoce y bien", indicó Gustavo Peralta.

Luis Advíncula es un referente en Sporting Cristal

En diversas ocasiones, Luis Advíncula expresó su amor por Sporting Cristal. 'Luchito' se consolidó como jugador en el cuadro celeste, se ganó el cariño de los hinchas y se convirtió en uno de los referentes del club.

Con la camiseta del conjunto 'Bajopontino', Advíncula disputó en total 122 partidos, anotó once goles y brindó la misma cantidad de asistencias. Fue expulsado en tres ocasiones.