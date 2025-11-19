Confirmado: Canal de señal abierta transmitirá gratis el próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima está enfocado en poder acabar la temporada de la Liga 1 de gran manera y poder conseguir el cupo de 'Perú 2' para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En paralelo, sus otras disciplinas siguen entrenando en la búsqueda de títulos. En ese panorama, un canal nacional anunció que transmitirá de forma gratuita el próximo partido de los blanquiazuales.

¿Qué canal transmitirá los partidos de Alianza Lima?

En esta ocasión, hablamos del plantel que viene disputando la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Las ‘íntimas’ apuntan a hacer historia y conseguir el tricampeonato nacional; sin embargo, afrontan un calendario ajustado debido a su participación en el Mundial de Clubes de Vóley.

En medio de este panorama, se confirmó que Latina TV transmitirá el próximo duelo ante Deportivo Soan por la fecha 8 de la Liga. El encuentro irá por señal abierta y totalmente gratuito, de modo que la hinchada blanquiazul no se pierda ningún detalle. Este partido fue adelantado considerando que, para la programación original de la jornada, Alianza Lima ya se encontrará en Brasil compitiendo en el Mundial.

Alianza Lima se enfrenta ante Deportivo Soan por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley.

Se trata de un encuentro clave, ya que Alianza Lima es actualmente el líder del campeonato con 15 puntos, manteniendo un rendimiento sobresaliente. Por ello, los hinchas deberán estar atentos a la transmisión de Latina TV para disfrutar de un choque decisivo.

De igual forma, cabe recalcar que este no será el único partido que afronten las 'íntimas' en esta semana, pues este sábado 22 de noviembre también se medirán ante Rebaza Acosta por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima vs Deportivo Soan: fecha y hora

El partido entre Alianza Lima vs Deportivo Soan se jugará este miércoles 19 de noviembre desde las 5:00 p.m. (hora peruana) en el Coliseo Miguel Grau del Callao. El encuentro se podrá ver por Latina TV (canal 2 en señal abierta) y, además, estará disponible vía streaming a través de su página web y su canal oficial de YouTube.