0
Perú perdió contra Chile en amistoso internacional
España vs Turquía por Eliminatorias europeas

Alianza Lima celebra el aniversario de su tetracampeonato y lanzó firme mensaje: "Nadie puede..."

Alianza Lima celebra el aniversario del título 1934 que significó su tetracampeonato. "Nadie puede borrar y mucho menos desaparecer", expresó el cuadro blanquiazul.

Jesús Yupanqui
Alianza Lima celebra el aniversario de su tetracampeonato con firme mensaje.
Alianza Lima celebra el aniversario de su tetracampeonato con firme mensaje. | FOTO: Alianza Lima
Mediante sus redes sociales, Alianza Lima indicó que un 18 de noviembre ganaron el título de 1934, que significó coronarse tetracampeones del fútbol peruano. Los blanquiazules no dudaron en lanzar firme mensaje.

Selección boliviana no jugará la final del repechaje para el Mundial 2026

"Se cumplen 91 años de ese gran logro, cuya herencia la llevamos en la piel y en el corazón", expresaron los ´Íntimos'. Luego, señalaron que nadie puede borrar ni mucho menos desaparecer su hito.

"Un día que no se olvida. Y un logro que nadie puede borrar y mucho menos desaparecer. Este tetracampeonato se honra y se respeta", puntualizó.

Alianza Lima

Alianza Lima celebra el aniversario de su tetracampeonato

Alianza Lima asegura que el título de 1934 les pertenece, adjuntando como pruebas los boletines de ese año. Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol reconoce a Universitario como monarca de ese campeonato.

Universitario quiere ser tetracampeón

Universitario es tricampeón de Universitario y para el 2026 se puso como objetivo lograr el tetracampeonato. Según declaraciones de Franco Velasco, administrador del cuadro crema, quieren hacer historia en el fútbol peruano.

"Somos tricampeones, nuestro segundo tricampeonato en la historia del club. Agradecerle a Dios, a nuestro Señor de los Milagros, que tiene a su preferido en octubre. Hemos ganado todo, se lo dedicamos a él y por eso queríamos homenajearlo con esta camiseta, que va a pasar a la historia", declaró a L1 MAX.

