Alianza empató 1-1 por el Torneo Clausura y emociona a sus hinchas con su posición en la tabla

Alianza Lima inició la temporada 2025 enfocado en lograr los objetivos, tanto en la Liga 1 como en las demás categorías, por ello, se enfocó en armar un plantel con importantes elementos en el terreno de juego. Ahora, espera conseguir el objetivo en el Torneo Clausura e ilusiona a los hinchas blanquiazules con un reciente resultado.

Al igual que el primer equipo, el cuadro ‘íntimo’ quiere cerrar el año como protagonista y seguir destacando en todas las competencias que participa. De esta manera, consiguieron un importante empate recientemente con un rival de turno, lo que le permite mantenerse en una posición cómoda de la tabla de posiciones en la recta final.

Alianza Lima afronta la temporada 2025 enfocado en lograr todos los objetivos

Y es que el cuadro blanquiazul empató 1-1 con Universitario de Deportes por la octava fecha del grupo B del Torneo Clausura Sub-18 en un interesante partido disputado en Campo Mar. El cuadro crema abrió el marcador a través de Christopher Loayza al minuto 68, mientras que Paolo Justos encontró el 1-1 sobre los 79’.

Este resultado ilusiona a toda su hinchada blanquiazul que espera seguir por el camino del triunfo y lograr las metas trazadas por la institución. El empate mantiene el invicto a Alianza Lima y continúa como líder absoluto del grupo B, mientras que la ‘U’ se quedó con 12 unidades y se complicó tras los buenos resultados obtenidos por Sport Boys y Sport Huancayo.

Cabe señalar que este campeonato reemplaza al antiguo Torneo de Reservas del balompié nacional. Tiene a los equipos juveniles de los 19 clubes de la Liga 1 divididos en tres grupos. Los clubes juegan partidos de ida y vuelta buscando el título, además de la clasificación a la Copa Libertadores Sub-20 y un cupo a la Liga 3 2026.