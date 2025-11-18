Medio brasileño llenó de elogios a figura tras su regreso a Alianza Lima: "Ama el deporte..."

El último fin de semana, Alianza Lima venció 3 sets a 0 a Géminis por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Uno de los regresos que deleitó a toda la hinchada es la de la receptora exterior, Ysabella Sánchez, quien luego de algunos meses volvió a ponerse la camiseta del cuadro blanquiazul.

Medio de Brasil se rindió ante figura que volvió a jugar con Alianza Lima

Como se recuerda, la deportista de 26 años estuvo ausente varios partidos tanto con su club como a nivel de la selección peruana, ya que fue detectada con un tumor benigno en la pierna izquierda. La joven atleta tuvo que atravesar un riguroso proceso de recuperación a fin de volver a su mejor estado físico en la nueva temporada de la Liga de Vóley.

Ysabella Sánchez fue clave en el triunfo de Alianza Lima ante Géminis

Bajo ese escenario, desde el extranjero, el canal brasileño Ataque Defesa resaltó por todo lo alto la entrega de la figura de Alianza Lima, quien viene batallando contra esta dura enfermedad. De la misma forma, subrayaron su dedicación a lo largo de este complicado proceso.

Medio de Brasil destacó a Ysabella Sánchez/Foto: Instagram

"Ella es la prueba viviente de que el coraje, la fe y la determinación pueden superar incluso las batallas más duras de la vida. En los últimos meses, mientras el mundo del deporte la aplaudía por sus increíbles defensas y su dedicación en la cancha, ella estaba peleando -y ganando- una pelea mucho más grande: un tumor que podría haberle quitado el brillo, la sonrisa y hasta el juego mismo", señalaron.

En esa línea, dejaron un conmovedor mensaje lleno de ilusión. "Somos simplemente fanáticos. Admiradores declarados de esta mujer que inspira al Perú, inspira a Brasil e inspira a todo aquel que ama el deporte, la lucha y la superación", acotaron.

Ysabella Sánchez se pronunció tras el triunfo de Alianza Lima

Tras ser titular e imponerse contra Géminis, la voleibolista de Alianza Lima, afirmó sentirse muy feliz de volver a las canchas, asimismo, resaltó el apoyo que le ha brindado el técnico Facundo Morando, y habló sobre su actual estado de salud.

"La verdad fue muy bonito, el profe me dio la confianza de arrancar este partido y lo di todo. La verdad que me siento con muchas ganas de ayudar al equipo. No voy a decir en qué porcentaje estoy de mi recuperación, pero si estoy dentro de la cancha tengo que dar al máximo", expresó la popular 'Chabelita'.

(Video: La Cátedra Deportes)