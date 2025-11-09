Advíncula lamentó el presente de jugador que se despidió de Alianza Lima: "Talento y cero ganas"

Luis Advíncula fue vinculado como uno de los posibles refuerzos de Alianza Lima para la temporada 2026, en vista de que tiene pocos minutos con Boca Juniors de Argentina. En esa línea, ahora el nombre del lateral volvió a ser noticia al referirse a un exjugador del cuadro íntimo.

Luis Advíncula habló sobre el presente de exfutbolista de Alianza Lima

Mediante una reciente entrevista con 'La Fe de Cuto' de Trome, el 'Rayo' sorprendió al recordar el paso del veloz extremo Junior Ponce en tienda victoriana, a lo que no dudó en lamentar que el atacante nacional, quien contaba con un futuro bastante prometedor, no haya sacado a relucir todo su talento pese a haberse probado en las categorías menores de Barcelona de España.

Junior Ponce haciendo pruebas en Barcelona de España

"Estuve con 'Wil' (Wilder Cartagena) y con mi compadre ‘Perro Sucio’, Junior Ponce. ¡Qué talento tenía ese muchacho! Era cuatro años menor que yo. No siguió porque no quiso. Lo veo en Instagram y lo que menos veo es que esté jugando fútbol (...). Allá tenía dos extremos. Veía a uno, con mucho talento y cero ganas (Ponce); y al otro, con puras ganas y poco talento", expresó 'Bolt'.

Incluso se animó a destacar la entrega que mostraba la actual figura de Carlos Stein en cada partido. "Pero ese negro se mataba trabajando. Mira dónde está 'Wil'. Es un claro ejemplo de superación. No salía en lista, muchas veces no lo ponían a entrenar, y él igual trabajaba por su cuenta. Todo lo que tiene es gracias a su esfuerzo", agregó.

Junior Ponce tuvo dos etapas en Alianza Lima/Foto: LÍBERO

A su vez, Luis Advíncula también recordó que Ponce tuvo una importante etapa en el fútbol de Portugal, pero debido a su falta de disciplina no logró consolidarse en el exterior. "Hasta hace dos años lo vi en Segunda. Con el talento que tenía. Yo lo he visto entrenar y cómo limpiaba a los portugueses. Pero no quiso más y se vino a Perú", sentenció.

Junior Ponce se despidió de Alianza Lima con conmovedor mensaje

Previo a su partida de Alianza Lima, Junior Ponce dejó un sentido pronunciamiento en el que reiteró toda su gratitud al club blanquiazul por la chance de poder jugar a préstamo en Vitoria Setúbal de Portugal.

"Agradecerle a Alianza por las oportunidades. Triste porque me toca irme pero contento a la vez porque voy a hacer las cosas bien para hacerme un nombre. Tengo que dar lo mejor de mí. Y esforzar para hacerme un nombre y regresar acá un buen tiempo", sostuvo el futbolista en el año 2014.