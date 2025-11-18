¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau y dónde ver el partido de la Liga 1?

Los equipos de Sporting Cristal y Atlético Grau se alistan para enfrentarse en el cierre del Torneo Clausura en un partido emocionante, pero donde ambas escuadras llegan sin presión alguna. Revisa cuáles son los canales que transmitirán este partido y desde qué hora se podrá seguir EN VIVO el minuto a minuto.

La última fecha de la Liga 1 2025 será protagonizada por Sporting Cristal ante Atlético Grau. Los equipos se enfrentarán este miércoles 19 de noviembre por la jornada 19 del Torneo Clausura. El partido se jugará en el Estadio Municipal "Campeones del 36", en Sullana.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau?

El partido entre Sporting Cristal vs Atlético Grau se jugará desde las 3:00 p.m. hora peruana. Este enfrentamiento también se podrá seguir desde otras partes del mundo, por lo que te dejamos los diferentes horarios a continuación.

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

¿Dónde ver el partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau?

Puedes ver el partido entre Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de Liga 1 Max o también desde la plataforma digital de L1 Play.

Antesala del partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau

El equipo de Atlético Grau llega al partido ante Sporting Cristal sin posibilidades de sufrir el descenso y, a diferencia de su rival, sí podrá contar con el plantel completo para este cotejo. Por el otro lado está Sporting Cristal, que debido a la convocatoria a los jugadores en la selección peruana, no podrá contar con importante piezas en el once inicial. Las bajas son Diego Enríquez, Miguel Araujo, Maxloren Castro, Jesús Pretell, Luis Abram y Martín Távara.