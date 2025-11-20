0

Ex Alianza Lima dio el golpe en el mercado tras firmar por Cristal hasta 2027: "Ataque celeste"

¡Confirmado! A través de sus redes sociales, Sporting Cristal hizo oficial a una exfigura de Alianza Lima hasta la temporada 2027. El club celeste apunta al título.

Solange Banchon
Exatacante de Alianza Lima firmó contrato con Sporting Cristal hasta el 2027
Exatacante de Alianza Lima firmó contrato con Sporting Cristal hasta el 2027 | Composición: Líbero
Sporting Cristal va por su revancha en la Liga Femenina 2026. Tras quedar sin chances de ganar el título esta temporada, la directiva rimense apunta a fortalecer su plantilla y conservar su esquema base para la próxima temporada. Bajo ese escenario, en las últimas horas el club hizo oficial que firmaron contrato con una exfutbolista de Alianza Lima.

Sporting Cristal anunció a ex Alianza Lima hasta el 2027

Se trata de Anaís Vilca. La delantera peruana permanecerá por dos temporadas más en el elenco celeste, tras su arribo a La Florida a finales del 2024. Mediante sus redes sociales oficiales, Sporting Cristal Femenino anunció la renovación de la atacante por todo lo alto.

Anaís Vilca seguirá en el ataque celeste! Nuestra delantera continuará defendiendo hasta 2027", señaló la institución cervecera en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Sporting Cristal Femenino

Sporting Cristal Femenino anunció la renovación de Anaís Vilca/Foto: X

Pese a que fue uno de los fichajes más importantes para el 2025, Vilca no pudo tener mucho protagonismo pues a mitad de temporada, sufrió un desgarro del ligamento cruzado y meniscal de su rodilla derecha. Esta dura lesión la alejó de las canchas por un largo tiempo, pues fue sometida a una operación quirúrgica.

Anaís Vilca ganó un título con Alianza Lima Femenino

Hay que recordar que la deportista de 24 años ya sabe lo que es proclamarse como campeona en la Liga Femenina, ya que en el 2021, ganó el título nacional con Alianza Lima. Además, logró disputar la Copa Libertadores 2022, pero para ese mismo año tuvo que dejar el equipo victoriano tras anunciar que había decidido retomar sus estudios superiores en Francia

Anaís Vilca

Anaís Vilca jugó en Alianza Lima Femenino/Foto: X

