¿Descartan a Advíncula? La postura de Sporting Cristal sobre posible fichaje del 'Rayo'

Aunque aún no se termina la temporada 2025, los clubes de la Liga 1 ven de reojo las opciones que tienen para reforzar sus planteles de cara al 2026. Uno de los nombres que más se ha mencionado como principal interés es el de Luis Advíncula, quien fue relacionado tanto en Alianza Lima como en Sporting Cristal como gran opción. ¿Será posible esa operación?

Sin embargo, Gustavo Zevallos sorprendió al manifestar la postura de los 'celestes' y enfriar la emoción de su afición al señalar que no hubo contacto con el jugador de Boca Juniors, pues su único interés en el momento es que los de Paulo Autuori pasen directamente a la fase de grupos en la Copa Libertadores.

"Luis (Advíncula) tiene un año más de contrato con Boca Juniors, lo que vemos todos es que no ha tenido mucha participación en al año. Es identificado con Cristal. No he conversado con él recientemente", inició el gerente deportivo de los rimenses al programa 'Enredadosc'.

Además, Gustavo Zevallos enfatizó en que se encuentra satisfecho con el actual elenco de Sporting Cristal y su desempeño en la Liga 1. Eso si, no descartó que más adelante se haga la consulta o se dé el acercamiento para concretar el fichaje de Luis Advíncula.

"Veremos el futuro de otra manera si accedemos a la fase de grupos de la Copa. Hablar algo como eso es generar expectativas y no quiero desenfocar a lo que es la necesidad en este momento. Estamos felices con el plantel que tenemos", enfatizó el exdirectivo de Alianza Lima, despejando dudas sobre 'Luchito'.