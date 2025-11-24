¿Partido de Sporting Cristal vs Alianza Lima se jugará con dos hinchadas? Esto es lo que se sabe

No falta mucho para vivir los primeros partidos de Playoffs de la Liga 1 2025 entre Sporting Cristal vs Alianza Lima. Ambos elencos tienen el deseo de ser "Perú 2" para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, por lo que no escatimarán en esfuerzos en busca del gran objetivo. En medio de ello, se ha puesto en interrogante la posibilidad de tener doble hinchada en el Estadio Nacional y Matute.

El periodista Peter Arévalo, más conocido como 'Mr. Peet', se pronunció durante su programa "Madrugol" para dar una información respecto a las chances que existen de ver doble hinchada en estos cotejos de ida y vuelta que protagonizarán celestes y blanquiazules. No solo en el caso del partido en el coloso José Díaz, sino también en el Alejandro Villanueva.

Según revela el periodista, ambas dirigencias se están reuniendo para ver la posibilidad de que cada uno de los partidos cuente con la presencia de ambas hinchadas. Dado la buena relación entre Franco Navarro y Gustavo Zevallos, puede que se dé el visto bueno, si así también lo autoriza la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Recibí una información de que, en primera instancia, ambas dirigencias están viendo la posibilidad de que los dos partidos sean con doble hinchada. Es la información que recibí. No está confirmado, pero están trabajando en eso. Hay buena relación entre Navarro y Zevallos; podrían tener un acercamiento y podría ser los dos partidos con doble hinchada", informó Mr. Peet.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: fechas, días, horarios y canal

Este partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima por los Playoffs de la Liga 1 2025 se jugarán este martes 2 de diciembre a partir de las 20:00 horas locales en el Estadio Nacional (IDA). El siguiente choque fue programado para el sábado 6 de diciembre en un horario por confirmar a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva. Ambos compromisos se verán por la señal en vivo de L1 MAX.