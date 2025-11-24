0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1 2025

Ex Belgrano impacta a hinchas e insiste por su fichaje en Alianza Lima para el 2026: "Presión"

Futbolista de talla internacional apunta a llegar a Alianza Lima para la próxima temporada, pese a que su actual club no quiere dejarlo ir tan fácilmente.

Solange Banchon
Ex Belgrano insiste por llegar a Alianza Lima para la temporada 2026
Ex Belgrano insiste por llegar a Alianza Lima para la temporada 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Uno de los futbolistas que despertó el interés de Alianza Lima para potenciar su ofensiva con miras a la temporada 2026 es Adrián Balboa. El popular 'Rocky' es del gusto del cuadro blanquiazul para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores, sin embargo, su posible regreso a Matute no es nada sencillo al tener contrato vigente con Racing de Argentina.

Futbolista de Universitario que está en la mira de club rival le dijo adiós a su club

PUEDES VER: Jugador de Universitario que es pretendido por un histórico se despidió de su club: "Gracias"

Se conoció que la 'Academia' había rechazado la oferta de los íntimos por tratar de incorporar al atacante en calidad de préstamo. Bajo ese escenario, ahora el periodista Mauricio Loret de Mola indicó en el programa 'Mano a Mano' de YouTube, que la postura del 'equipo del pueblo' sigue siendo la misma.

Adrián Balboa

Adrián Balboa tiene el deseo de regresar a Alianza Lima para el 2026/Composición: GLR

"Volví a consultar por Adrián Balboa. Me dicen que Racing rechazó la posibilidad de un préstamo y que la única chance de salir es por una venta. Eso Alianza no lo ha intentado. Es cada vez más lejana la opción", señaló.

Al margen de ello, el comunicador reveló que 'Rocky' está haciendo todos los esfuerzos para volver por todo lo alto a La Victoria el 2026. "A pesar de lo complicado del panorama para Alianza, entiendo que 'Rocky' está metiendo presión para llegar a Alianza", agregó.

Adrián Balboa y su paso por Belgrano de Córdoba

El futbolista uruguayo fue uno de los refuerzos de Belgrano de Córdoba para la temporada 2018/2019 procedente de Patronato. El 'Pirata' adquirió el 50% de su pase, y contó con el delantero hasta enero de 2022.

Adrián Balboa

Adrián Balboa jugó en Belgrano de Argentina

Durante su etapa en la escuadra argentina, el atacante de 31 años llegó a disputar 41 encuentros oficiales, asimismo, marcó 9 goles y brindó 5 asistencias. Tras su salida, 'Rocky' decidió regresar a su natal uruguay firmando por Defensor Sporting.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Jugador de Universitario que es pretendido por un histórico se despidió de su club: "Gracias"

  2. Alianza Lima solicitó anular la expulsión de Carlos Zambrano para que juegue ante Cristal

  3. Williams Riveros se rinde ante futbolista que se incorporará a Universitario el 2026: "Increíble"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano