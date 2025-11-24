Ex Belgrano impacta a hinchas e insiste por su fichaje en Alianza Lima para el 2026: "Presión"

Uno de los futbolistas que despertó el interés de Alianza Lima para potenciar su ofensiva con miras a la temporada 2026 es Adrián Balboa. El popular 'Rocky' es del gusto del cuadro blanquiazul para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores, sin embargo, su posible regreso a Matute no es nada sencillo al tener contrato vigente con Racing de Argentina.

Se conoció que la 'Academia' había rechazado la oferta de los íntimos por tratar de incorporar al atacante en calidad de préstamo. Bajo ese escenario, ahora el periodista Mauricio Loret de Mola indicó en el programa 'Mano a Mano' de YouTube, que la postura del 'equipo del pueblo' sigue siendo la misma.

Adrián Balboa tiene el deseo de regresar a Alianza Lima para el 2026/Composición: GLR

"Volví a consultar por Adrián Balboa. Me dicen que Racing rechazó la posibilidad de un préstamo y que la única chance de salir es por una venta. Eso Alianza no lo ha intentado. Es cada vez más lejana la opción", señaló.

Al margen de ello, el comunicador reveló que 'Rocky' está haciendo todos los esfuerzos para volver por todo lo alto a La Victoria el 2026. "A pesar de lo complicado del panorama para Alianza, entiendo que 'Rocky' está metiendo presión para llegar a Alianza", agregó.

Adrián Balboa y su paso por Belgrano de Córdoba

El futbolista uruguayo fue uno de los refuerzos de Belgrano de Córdoba para la temporada 2018/2019 procedente de Patronato. El 'Pirata' adquirió el 50% de su pase, y contó con el delantero hasta enero de 2022.

Adrián Balboa jugó en Belgrano de Argentina

Durante su etapa en la escuadra argentina, el atacante de 31 años llegó a disputar 41 encuentros oficiales, asimismo, marcó 9 goles y brindó 5 asistencias. Tras su salida, 'Rocky' decidió regresar a su natal uruguay firmando por Defensor Sporting.